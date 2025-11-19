Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд в закрытом режиме рассмотрит иск "Евраза НМТК" к Evraz plc - 19.11.2025
Суд в закрытом режиме рассмотрит иск "Евраза НМТК" к Evraz plc
МОСКВА, 19 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы решил слушать в закрытом режиме иск ПАО "Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат" ("Евраз НТМК") о взыскании с материнской британской Evraz plc около 97,6 миллиарда рублей и об обращении взыскания на имущество, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд на предварительном заседании в среду удовлетворил соответствующее ходатайство истца, мотивированное тем, что в дело представлены материалы конфиденциального характера, а также статусом российской экономически значимой организации (ЭЗО), который есть у "Евраза НМТК". Иск поступил в суд 3 октября. Комментируя его, Evraz plc ранее сообщила, что "получила иск от ПАО "Евраз НТМК" с требованием о погашении долга в размере 97 588 032 616,97 рублей и о взыскании этой суммы за счет изъятия активов Evraz plc в России". В сообщении Evraz plc отмечалось, что для защиты интересов компании и ее акционеров она намерена получить юридическую консультацию и обратится в OFSI (Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании) "за необходимой лицензией для покрытия соответствующих расходов". В июле Десятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции, которая по заявлению Минпромторга РФ приостановила корпоративные права Evraz plc в отношении ее дочернего предприятия "Евраз НТМК", входящего в перечень ЭЗО. В том же месяце компания заявила, что создаст публичное предприятие ПАО "Евраз" из двух своих филиалов на Урале, акции которого объединят стоимость российских активов группы, пройдут процедуру листинга и выйдут на торги на Московской бирже в первом полугодии 2026 года. Новое предприятие должно объединить около 60 юридических лиц, которые сохранят свои названия и продолжат операционную деятельность в качестве дочерних обществ публичной компании. Арбитражный суд Москвы в июне этого года полностью удовлетворил иск АО "Евраз Качканарский горно-обогатительный комбинат" к Evraz plc и люксембургской Evraz Group S.A. о взыскании около 196,7 миллиарда рублей и более 172,8 миллиона долларов и об "обращении взыскания на доли в уставных капиталах и акции российских хозяйственных обществ, принадлежащих ответчику". Дело слушалось в закрытом режиме, подробности не разглашались. Evraz plc ("Евраз") - вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в России, Казахстане, США, Чехии и Канаде. Evraz plc в мае 2022 года попал под санкции Великобритании. А в августе прошлого года входящие в группу "Евраз НТМК", "Евраз Качканарский ГОК", "Евраз ЗСМК" и угольная компания "Распадская" были внесены в санкционный список минфина США.
бизнес, россия, москва, великобритания, сша, евраз, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, Евраз, Минпромторг
19:04 19.11.2025
 
Суд в закрытом режиме рассмотрит иск "Евраза НМТК" к Evraz plc

В Москве суд в закрытом режиме рассмотрит иск "Евраза НМТК" к Evraz plc

© РИА Новости . Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Молоток судьи. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
МОСКВА, 19 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы решил слушать в закрытом режиме иск ПАО "Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат" ("Евраз НТМК") о взыскании с материнской британской Evraz plc около 97,6 миллиарда рублей и об обращении взыскания на имущество, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд на предварительном заседании в среду удовлетворил соответствующее ходатайство истца, мотивированное тем, что в дело представлены материалы конфиденциального характера, а также статусом российской экономически значимой организации (ЭЗО), который есть у "Евраза НМТК".
Иск поступил в суд 3 октября. Комментируя его, Evraz plc ранее сообщила, что "получила иск от ПАО "Евраз НТМК" с требованием о погашении долга в размере 97 588 032 616,97 рублей и о взыскании этой суммы за счет изъятия активов Evraz plc в России".
В сообщении Evraz plc отмечалось, что для защиты интересов компании и ее акционеров она намерена получить юридическую консультацию и обратится в OFSI (Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании) "за необходимой лицензией для покрытия соответствующих расходов".
В июле Десятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции, которая по заявлению Минпромторга РФ приостановила корпоративные права Evraz plc в отношении ее дочернего предприятия "Евраз НТМК", входящего в перечень ЭЗО.
В том же месяце компания заявила, что создаст публичное предприятие ПАО "Евраз" из двух своих филиалов на Урале, акции которого объединят стоимость российских активов группы, пройдут процедуру листинга и выйдут на торги на Московской бирже в первом полугодии 2026 года. Новое предприятие должно объединить около 60 юридических лиц, которые сохранят свои названия и продолжат операционную деятельность в качестве дочерних обществ публичной компании.
Арбитражный суд Москвы в июне этого года полностью удовлетворил иск АО "Евраз Качканарский горно-обогатительный комбинат" к Evraz plc и люксембургской Evraz Group S.A. о взыскании около 196,7 миллиарда рублей и более 172,8 миллиона долларов и об "обращении взыскания на доли в уставных капиталах и акции российских хозяйственных обществ, принадлежащих ответчику". Дело слушалось в закрытом режиме, подробности не разглашались.
Evraz plc ("Евраз") - вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в России, Казахстане, США, Чехии и Канаде. Evraz plc в мае 2022 года попал под санкции Великобритании. А в августе прошлого года входящие в группу "Евраз НТМК", "Евраз Качканарский ГОК", "Евраз ЗСМК" и угольная компания "Распадская" были внесены в санкционный список минфина США.
Бизнес РОССИЯ МОСКВА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ США Евраз Минпромторг
 
 
