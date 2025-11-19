https://1prime.ru/20251119/suda-864704302.html
Южнокорейский HD Hyundai установил рекорд по поставке судов
2025-11-19T14:36+0300
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Южнокорейский судостроительный конгломерат HD Hyundai за полвека с момента первой поставки в 1974 году поставил рекордное во всем мире количество судов - 5 тысяч, передает агентство Рёнхап. "HD Hyundai за последние полвека, с тех пор как поставил первое судно в 1974 году, установил первый в мире рекорд по поставкам в размере пяти тысяч судов", - говорится в сообщении Рёнхап. Конгломерат 9 сентября поставил ВМС Филиппин свой последний на данный момент корабль - ракетный фрегат BRP Diego Silang. Как отмечается, в среду HD Hyundai провела торжественную церемонию по случаю достижения рекорда в штаб-квартире своей дочерней компании HD Hyundai Heavy Industries в южнокорейском Ульсане. На церемонии присутствовал, в том числе, председатель HD Hyundai Чон Ки Сон. По данным Рёнхап, за все время своего существования конгломерат поставил плавсредства в общей сложности 68 странам и около 700 судовладельческим компаниям. Согласно информации агентства, из указанного рекордного числа 2 631 плавсредство было произведено на верфи HD Hyundai Heavy Industries, а 1 570 и 799 двумя другими дочерними компаниями - Hyundai Mipo Dockyard и HD Hyundai Samho соответственно. В материале отмечается, что если выстроить в ряд все 5 тысяч судов, длина каждого из которых составляет в среднем 250 метров, то получится линия длиной в 1 250 километров, что почти в 140 раз превышает высоту горы Эверест - 8 849 метров. Председатель HD Hyundai подчеркнул, что данное достижение представляется историческим моментом, меняющим "парадигму мировой судоходной отрасли", и заявил, что конгломерат будет стремится к тому, чтобы за следующие полвека поставить следующие 5 тысяч судов. В последние годы Южная Корея уделяет все больше внимания судостроительной отрасли. Согласно отчету статистической службы Clarkson Research, в прошлом году 17% от всех судостроительных заказов пришлись на ее долю в мире - это второе место после Китая.
