Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Южнокорейский HD Hyundai установил рекорд по поставке судов - 19.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251119/suda-864704302.html
Южнокорейский HD Hyundai установил рекорд по поставке судов
Южнокорейский HD Hyundai установил рекорд по поставке судов - 19.11.2025, ПРАЙМ
Южнокорейский HD Hyundai установил рекорд по поставке судов
Южнокорейский судостроительный конгломерат HD Hyundai за полвека с момента первой поставки в 1974 году поставил рекордное во всем мире количество судов - 5... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T14:36+0300
2025-11-19T14:36+0300
бизнес
промышленность
филиппины
южная корея
китай
hyundai
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75764/93/757649373_0:30:640:390_1920x0_80_0_0_dbe92b4e12530756261d568e1c4fc89c.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Южнокорейский судостроительный конгломерат HD Hyundai за полвека с момента первой поставки в 1974 году поставил рекордное во всем мире количество судов - 5 тысяч, передает агентство Рёнхап. "HD Hyundai за последние полвека, с тех пор как поставил первое судно в 1974 году, установил первый в мире рекорд по поставкам в размере пяти тысяч судов", - говорится в сообщении Рёнхап. Конгломерат 9 сентября поставил ВМС Филиппин свой последний на данный момент корабль - ракетный фрегат BRP Diego Silang. Как отмечается, в среду HD Hyundai провела торжественную церемонию по случаю достижения рекорда в штаб-квартире своей дочерней компании HD Hyundai Heavy Industries в южнокорейском Ульсане. На церемонии присутствовал, в том числе, председатель HD Hyundai Чон Ки Сон. По данным Рёнхап, за все время своего существования конгломерат поставил плавсредства в общей сложности 68 странам и около 700 судовладельческим компаниям. Согласно информации агентства, из указанного рекордного числа 2 631 плавсредство было произведено на верфи HD Hyundai Heavy Industries, а 1 570 и 799 двумя другими дочерними компаниями - Hyundai Mipo Dockyard и HD Hyundai Samho соответственно. В материале отмечается, что если выстроить в ряд все 5 тысяч судов, длина каждого из которых составляет в среднем 250 метров, то получится линия длиной в 1 250 километров, что почти в 140 раз превышает высоту горы Эверест - 8 849 метров. Председатель HD Hyundai подчеркнул, что данное достижение представляется историческим моментом, меняющим "парадигму мировой судоходной отрасли", и заявил, что конгломерат будет стремится к тому, чтобы за следующие полвека поставить следующие 5 тысяч судов. В последние годы Южная Корея уделяет все больше внимания судостроительной отрасли. Согласно отчету статистической службы Clarkson Research, в прошлом году 17% от всех судостроительных заказов пришлись на ее долю в мире - это второе место после Китая.
https://1prime.ru/20251107/lada--864310877.html
https://1prime.ru/20250826/investitsii-861250224.html
филиппины
южная корея
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75764/93/757649373_0:0:568:426_1920x0_80_0_0_a82b1bdc6afb4b2ad6de810d3cd523c7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, промышленность, филиппины, южная корея, китай, hyundai
Бизнес, Промышленность, ФИЛИППИНЫ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, КИТАЙ, Hyundai
14:36 19.11.2025
 
Южнокорейский HD Hyundai установил рекорд по поставке судов

Южнокорейский HD Hyundai поставил рекордное количество судов за полвека

© flickr.comФлаг Южной Кореи
Флаг Южной Кореи - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Флаг Южной Кореи. Архивное фото
© flickr.com
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Южнокорейский судостроительный конгломерат HD Hyundai за полвека с момента первой поставки в 1974 году поставил рекордное во всем мире количество судов - 5 тысяч, передает агентство Рёнхап.
"HD Hyundai за последние полвека, с тех пор как поставил первое судно в 1974 году, установил первый в мире рекорд по поставкам в размере пяти тысяч судов", - говорится в сообщении Рёнхап.
Автомобиль Лада Iskra SW - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2025
Продажи Lada Iskra в России в октябре установили рекорд
7 ноября, 09:37
Конгломерат 9 сентября поставил ВМС Филиппин свой последний на данный момент корабль - ракетный фрегат BRP Diego Silang.
Как отмечается, в среду HD Hyundai провела торжественную церемонию по случаю достижения рекорда в штаб-квартире своей дочерней компании HD Hyundai Heavy Industries в южнокорейском Ульсане. На церемонии присутствовал, в том числе, председатель HD Hyundai Чон Ки Сон.
По данным Рёнхап, за все время своего существования конгломерат поставил плавсредства в общей сложности 68 странам и около 700 судовладельческим компаниям.
Согласно информации агентства, из указанного рекордного числа 2 631 плавсредство было произведено на верфи HD Hyundai Heavy Industries, а 1 570 и 799 двумя другими дочерними компаниями - Hyundai Mipo Dockyard и HD Hyundai Samho соответственно.
В материале отмечается, что если выстроить в ряд все 5 тысяч судов, длина каждого из которых составляет в среднем 250 метров, то получится линия длиной в 1 250 километров, что почти в 140 раз превышает высоту горы Эверест - 8 849 метров.
Председатель HD Hyundai подчеркнул, что данное достижение представляется историческим моментом, меняющим "парадигму мировой судоходной отрасли", и заявил, что конгломерат будет стремится к тому, чтобы за следующие полвека поставить следующие 5 тысяч судов.
В последние годы Южная Корея уделяет все больше внимания судостроительной отрасли. Согласно отчету статистической службы Clarkson Research, в прошлом году 17% от всех судостроительных заказов пришлись на ее долю в мире - это второе место после Китая.
Логотип южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai в автосалоне в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2025
Hyundai увеличила объем инвестиций в США до 26 миллиардов долларов
26 августа, 09:52
 
БизнесПромышленностьФИЛИППИНЫЮЖНАЯ КОРЕЯКИТАЙHyundai
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала