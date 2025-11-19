Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Американцы рассказали о планах после военной победы России на Украине - 19.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251119/svo-864684977.html
Американцы рассказали о планах после военной победы России на Украине
Американцы рассказали о планах после военной победы России на Украине - 19.11.2025, ПРАЙМ
Американцы рассказали о планах после военной победы России на Украине
Ожидаемая победа России в ходе специальной военной операции может поставить Соединенные Штаты перед необходимостью создания новых угроз для Москвы, об этом... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T07:23+0300
2025-11-19T07:23+0300
общество
украина
youtube
всу
москва
россия
вашингтон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853153900_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_21f1d4ce943250acc76e30e5ec4665b2.jpg
МОСКВА, 19 ноября — ПРАЙМ. Ожидаемая победа России в ходе специальной военной операции может поставить Соединенные Штаты перед необходимостью создания новых угроз для Москвы, об этом рассказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире канала Рэйчел Блевинс на YouTube."Что мы, вероятно, будем делать, когда станет ясно, что Россия выиграет в этом конфликте, а Украина проиграет? Вы упомянули о возможности того, что украинские военные или украинское правительство могут рухнуть. И я думаю, что это правда. Очень интересный вопрос, что мы будем делать. &lt;…&gt; В основном администрация Байдена и, в меньшей степени, администрация Трампа, находятся в состоянии войны с Россией с 2022 года. И очень важно понимать, &lt;…&gt; что мы пытались победить Россию — мы хотели поставить русских на колени, мы хотели разрушить их экономику, мы хотели свергнуть Путина, мы хотели победить их на поле боя внутри Украины. Мы не играли в детские игры с русскими. Мы играли жестко", — признался ученый.Миршаймер предполагает, что в текущих условиях трудно представить, что администрация в Вашингтоне бездействует перед лицом поражения от главного геополитического противника. Из-за этого он прогнозирует рост напряженности в международных отношениях по окончании боевых действий на Украине."Я думаю, что именно с этим мы столкнемся в какой-то момент, — это ситуация, когда мы проиграем. И ты думаешь, мы просто поднимем руки и скажем: "Хорошо, мы проиграли, мы принимаем это"? Я так не думаю… &lt;…&gt; Я надеюсь, что ошибаюсь в этом, но я думаю, что последствия этой войны, если мы проиграем, приведут к ситуации, когда мы пойдем на многое, чтобы создать проблемы русским", — добавил профессор.По информации Минобороны, российские силы освободили за последние сутки населенные пункты Цегельное в Харьковской области и Нечаевка в Днепропетровской области. За это время потери ВСУ по численности составили около 1110 военнослужащих.
https://1prime.ru/20251119/ssha-864683567.html
https://1prime.ru/20251116/nato-864587083.html
украина
москва
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853153900_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ffa5b9fea42552e858a977cc7f9dcaa8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , украина, youtube, всу, москва, россия, вашингтон
Общество , УКРАИНА, YouTube, ВСУ, МОСКВА, РОССИЯ, ВАШИНГТОН
07:23 19.11.2025
 
Американцы рассказали о планах после военной победы России на Украине

Профессор Миршаймер: Запад создаст новые вызовы для России после ее победы на Украине

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Боевая работа на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 ноября — ПРАЙМ. Ожидаемая победа России в ходе специальной военной операции может поставить Соединенные Штаты перед необходимостью создания новых угроз для Москвы, об этом рассказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире канала Рэйчел Блевинс на YouTube.
"Что мы, вероятно, будем делать, когда станет ясно, что Россия выиграет в этом конфликте, а Украина проиграет? Вы упомянули о возможности того, что украинские военные или украинское правительство могут рухнуть. И я думаю, что это правда. Очень интересный вопрос, что мы будем делать. <…> В основном администрация Байдена и, в меньшей степени, администрация Трампа, находятся в состоянии войны с Россией с 2022 года. И очень важно понимать, <…> что мы пытались победить Россию — мы хотели поставить русских на колени, мы хотели разрушить их экономику, мы хотели свергнуть Путина, мы хотели победить их на поле боя внутри Украины. Мы не играли в детские игры с русскими. Мы играли жестко", — признался ученый.
Москва - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
"Она не выдержит": американский полковник выразил мнение о России
05:34
Миршаймер предполагает, что в текущих условиях трудно представить, что администрация в Вашингтоне бездействует перед лицом поражения от главного геополитического противника. Из-за этого он прогнозирует рост напряженности в международных отношениях по окончании боевых действий на Украине.
"Я думаю, что именно с этим мы столкнемся в какой-то момент, — это ситуация, когда мы проиграем. И ты думаешь, мы просто поднимем руки и скажем: "Хорошо, мы проиграли, мы принимаем это"? Я так не думаю… <…> Я надеюсь, что ошибаюсь в этом, но я думаю, что последствия этой войны, если мы проиграем, приведут к ситуации, когда мы пойдем на многое, чтобы создать проблемы русским", — добавил профессор.
По информации Минобороны, российские силы освободили за последние сутки населенные пункты Цегельное в Харьковской области и Нечаевка в Днепропетровской области. За это время потери ВСУ по численности составили около 1110 военнослужащих.
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2025
Западные СМИ раскрыли, чем Россия привела НАТО в ужас
16 ноября, 20:40
 
ОбществоУКРАИНАYouTubeВСУМОСКВАРОССИЯВАШИНГТОН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала