Американцы рассказали о планах после военной победы России на Украине
Профессор Миршаймер: Запад создаст новые вызовы для России после ее победы на Украине
Боевая работа на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноября — ПРАЙМ. Ожидаемая победа России в ходе специальной военной операции может поставить Соединенные Штаты перед необходимостью создания новых угроз для Москвы, об этом рассказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире канала Рэйчел Блевинс на YouTube.
"Что мы, вероятно, будем делать, когда станет ясно, что Россия выиграет в этом конфликте, а Украина проиграет? Вы упомянули о возможности того, что украинские военные или украинское правительство могут рухнуть. И я думаю, что это правда. Очень интересный вопрос, что мы будем делать. <…> В основном администрация Байдена и, в меньшей степени, администрация Трампа, находятся в состоянии войны с Россией с 2022 года. И очень важно понимать, <…> что мы пытались победить Россию — мы хотели поставить русских на колени, мы хотели разрушить их экономику, мы хотели свергнуть Путина, мы хотели победить их на поле боя внутри Украины. Мы не играли в детские игры с русскими. Мы играли жестко", — признался ученый.
Миршаймер предполагает, что в текущих условиях трудно представить, что администрация в Вашингтоне бездействует перед лицом поражения от главного геополитического противника. Из-за этого он прогнозирует рост напряженности в международных отношениях по окончании боевых действий на Украине.
"Я думаю, что именно с этим мы столкнемся в какой-то момент, — это ситуация, когда мы проиграем. И ты думаешь, мы просто поднимем руки и скажем: "Хорошо, мы проиграли, мы принимаем это"? Я так не думаю… <…> Я надеюсь, что ошибаюсь в этом, но я думаю, что последствия этой войны, если мы проиграем, приведут к ситуации, когда мы пойдем на многое, чтобы создать проблемы русским", — добавил профессор.
По информации Минобороны, российские силы освободили за последние сутки населенные пункты Цегельное в Харьковской области и Нечаевка в Днепропетровской области. За это время потери ВСУ по численности составили около 1110 военнослужащих.