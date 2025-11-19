Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СВР: руководители ЕС не могут смириться с потерей миллиардов евро - 19.11.2025, ПРАЙМ
СВР: руководители ЕС не могут смириться с потерей миллиардов евро
СВР: руководители ЕС не могут смириться с потерей миллиардов евро - 19.11.2025, ПРАЙМ
СВР: руководители ЕС не могут смириться с потерей миллиардов евро
Руководители ЕС и ведущих государств Европы не могут смириться с мыслью о том, что сотни миллиардов евро, вложенных в "украинский проект", попросту пропали, а... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T12:14+0300
2025-11-19T12:14+0300
мировая экономика
европа
украина
рф
ес
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Руководители ЕС и ведущих государств Европы не могут смириться с мыслью о том, что сотни миллиардов евро, вложенных в "украинский проект", попросту пропали, а их политическая карьера терпит крах, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. В Европе растет число противников выделения значительных средств на нужды Киева, политический вес Украины в Европе снижается, отмечает СВР. "Однако руководители Евросоюза и ведущих государств Европы напрочь игнорируют реальную обстановку на Украине. Они не могут смириться с мыслью о том, что сотни миллиардов евро, вложенных в "украинский проект", попросту пропали, а их политическая карьера терпит крах", - говорится в сообщении.
европа
украина
рф
мировая экономика, европа, украина, рф, ес
Мировая экономика, ЕВРОПА, УКРАИНА, РФ, ЕС
12:14 19.11.2025
 
СВР: руководители ЕС не могут смириться с потерей миллиардов евро

СВР: лидеры ЕС не могут смириться с потерей вложенных в Украину миллиардов евро

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Руководители ЕС и ведущих государств Европы не могут смириться с мыслью о том, что сотни миллиардов евро, вложенных в "украинский проект", попросту пропали, а их политическая карьера терпит крах, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
В Европе растет число противников выделения значительных средств на нужды Киева, политический вес Украины в Европе снижается, отмечает СВР.
"Однако руководители Евросоюза и ведущих государств Европы напрочь игнорируют реальную обстановку на Украине. Они не могут смириться с мыслью о том, что сотни миллиардов евро, вложенных в "украинский проект", попросту пропали, а их политическая карьера терпит крах", - говорится в сообщении.
Мировая экономикаЕВРОПАУКРАИНАРФЕС
 
 
