СВР: руководители ЕС не могут смириться с потерей миллиардов евро

2025-11-19T12:14+0300

мировая экономика

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Руководители ЕС и ведущих государств Европы не могут смириться с мыслью о том, что сотни миллиардов евро, вложенных в "украинский проект", попросту пропали, а их политическая карьера терпит крах, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. В Европе растет число противников выделения значительных средств на нужды Киева, политический вес Украины в Европе снижается, отмечает СВР. "Однако руководители Евросоюза и ведущих государств Европы напрочь игнорируют реальную обстановку на Украине. Они не могут смириться с мыслью о том, что сотни миллиардов евро, вложенных в "украинский проект", попросту пропали, а их политическая карьера терпит крах", - говорится в сообщении.

