Священник, задержанный за вербовку в "РДК"* на Кубани, признал вину
общество
россия
кубань
краснодарский край
КРАСНОДАР, 19 ноя - ПРАЙМ. Изгнанный из епархии священник, задержанный за вербовку жителей Кубани для участия в диверсиях и в деятельности Русского Добровольческого корпуса* (РДК*, признан террористической организацией в РФ), признал вину и раскаялся в содеянном, следует из кадров допроса, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "В содеянном раскаиваюсь, свою вину признаю", - сказал обвиняемый на видео. УФСБ по Краснодарскому краю задержала россиянина, вербовавшего жителей Кубани для участия в диверсиях, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах в среду. Свою деятельность злоумышленник осуществлял "под прикрытием ячейки незарегистрированного религиозного объединения". Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, фигурант - лишенный сана 10 лет назад священник, который вербовал жителей Кубани в Русский Добровольческий корпус.* Запрещенная в России террористическая организация.
кубань
краснодарский край
09:05 19.11.2025
 
Священник, задержанный за вербовку в "РДК"* на Кубани, признал вину

Задержанный за вербовку в "РДК" священник признал вину и раскаялся в содеянном

КРАСНОДАР, 19 ноя - ПРАЙМ. Изгнанный из епархии священник, задержанный за вербовку жителей Кубани для участия в диверсиях и в деятельности Русского Добровольческого корпуса* (РДК*, признан террористической организацией в РФ), признал вину и раскаялся в содеянном, следует из кадров допроса, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"В содеянном раскаиваюсь, свою вину признаю", - сказал обвиняемый на видео.
УФСБ по Краснодарскому краю задержала россиянина, вербовавшего жителей Кубани для участия в диверсиях, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах в среду.
Свою деятельность злоумышленник осуществлял "под прикрытием ячейки незарегистрированного религиозного объединения". Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, фигурант - лишенный сана 10 лет назад священник, который вербовал жителей Кубани в Русский Добровольческий корпус.
* Запрещенная в России террористическая организация.
 
ОбществоРОССИЯКУБАНЬКраснодарский край
 
 
Заголовок открываемого материала