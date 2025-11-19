https://1prime.ru/20251119/svyaschennik-864688563.html
Священник, задержанный за вербовку в "РДК"* на Кубани, признал вину
2025-11-19T09:05+0300
2025-11-19T09:05+0300
2025-11-19T09:05+0300
общество
россия
кубань
краснодарский край
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860255951_0:45:1395:829_1920x0_80_0_0_844219bd020234b5312fe5fd4b64baf7.jpg
КРАСНОДАР, 19 ноя - ПРАЙМ. Изгнанный из епархии священник, задержанный за вербовку жителей Кубани для участия в диверсиях и в деятельности Русского Добровольческого корпуса* (РДК*, признан террористической организацией в РФ), признал вину и раскаялся в содеянном, следует из кадров допроса, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "В содеянном раскаиваюсь, свою вину признаю", - сказал обвиняемый на видео. УФСБ по Краснодарскому краю задержала россиянина, вербовавшего жителей Кубани для участия в диверсиях, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах в среду. Свою деятельность злоумышленник осуществлял "под прикрытием ячейки незарегистрированного религиозного объединения". Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, фигурант - лишенный сана 10 лет назад священник, который вербовал жителей Кубани в Русский Добровольческий корпус.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://1prime.ru/20251009/verbovka-863314035.html
кубань
краснодарский край
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860255951_113:0:1280:875_1920x0_80_0_0_eb73ebd62438b4da604d6e24a3ac955f.jpg
общество , россия, кубань, краснодарский край
Общество , РОССИЯ, КУБАНЬ, Краснодарский край
КРАСНОДАР, 19 ноя - ПРАЙМ. Изгнанный из епархии священник, задержанный за вербовку жителей Кубани для участия в диверсиях и в деятельности Русского Добровольческого корпуса* (РДК*, признан террористической организацией в РФ), признал вину и раскаялся в содеянном, следует из кадров допроса, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"В содеянном раскаиваюсь, свою вину признаю", - сказал обвиняемый на видео.
УФСБ по Краснодарскому краю
задержала россиянина, вербовавшего жителей Кубани
для участия в диверсиях, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах в среду.
Свою деятельность злоумышленник осуществлял "под прикрытием ячейки незарегистрированного религиозного объединения". Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, фигурант - лишенный сана 10 лет назад священник, который вербовал жителей Кубани в Русский Добровольческий корпус.
* Запрещенная в России террористическая организация.