https://1prime.ru/20251119/svyaschennik-864688563.html

Священник, задержанный за вербовку в "РДК"* на Кубани, признал вину

Священник, задержанный за вербовку в "РДК"* на Кубани, признал вину - 19.11.2025, ПРАЙМ

Священник, задержанный за вербовку в "РДК"* на Кубани, признал вину

Изгнанный из епархии священник, задержанный за вербовку жителей Кубани для участия в диверсиях и в деятельности Русского Добровольческого корпуса* (РДК*,... | 19.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-19T09:05+0300

2025-11-19T09:05+0300

2025-11-19T09:05+0300

общество

россия

кубань

краснодарский край

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860255951_0:45:1395:829_1920x0_80_0_0_844219bd020234b5312fe5fd4b64baf7.jpg

КРАСНОДАР, 19 ноя - ПРАЙМ. Изгнанный из епархии священник, задержанный за вербовку жителей Кубани для участия в диверсиях и в деятельности Русского Добровольческого корпуса* (РДК*, признан террористической организацией в РФ), признал вину и раскаялся в содеянном, следует из кадров допроса, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "В содеянном раскаиваюсь, свою вину признаю", - сказал обвиняемый на видео. УФСБ по Краснодарскому краю задержала россиянина, вербовавшего жителей Кубани для участия в диверсиях, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах в среду. Свою деятельность злоумышленник осуществлял "под прикрытием ячейки незарегистрированного религиозного объединения". Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, фигурант - лишенный сана 10 лет назад священник, который вербовал жителей Кубани в Русский Добровольческий корпус.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://1prime.ru/20251009/verbovka-863314035.html

кубань

краснодарский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, кубань, краснодарский край