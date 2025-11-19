Тьюн заявил, что сенат США быстро рассмотрит законопроект по делу Эпштейна

https://1prime.ru/20251119/tjun-864679018.html

ВАШИНГТОН, 19 ноя - ПРАЙМ. Лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн дал понять, что верхняя палата конгресса США довольно быстро рассмотрит законопроект, который обяжет министерство юстиции США опубликовать материалы дела скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. Ранее палата представителей США большинством голосов приняла "Акт о прозрачности материалов Эпштейна", который теперь отправляется на рассмотрение в сенат. "Как я предполагаю, президент, похоже, готов это подписать, так что я бы предположил, что мы будем действовать довольно быстро", - цитирует Тьюна телеканал CBS. Лидер демократов в сенате США Чак Шумер, в свою очередь, призвал республиканцев немедленно обнародовали материалы по делу Эпштейна. "Американский народ ждал достаточно долго, и республиканцы не должны затягивать ... Сенат должен действовать незамедлительно", - сказал Шумер в видео, выложенном в его аккаунте в соцсети X. Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация Трампа на фоне подозрений о связях президента с финансистом, обвиненным в торговле секс-услугами несовершеннолетних, не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания республиканца рассекретить файлы. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.

