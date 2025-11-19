https://1prime.ru/20251119/tramp-864679912.html

Трамп одобрил кредит Constellation Energy на перезапуск АЭС в Пенсильвании

ВАШИНГТОН, 19 ноя - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа одобрила кредит в миллиард долларов энергооператору Constellation Energy на перезапуск атомной электростанции в штате Пенсильвания, сообщило министерство энергетики США. "Кредит в размере одного миллиарда долларов для ООО "Constellation Energy Generation" (Constellation) поможет профинансировать Центр чистой энергетики имени Крейна, электростанцию мощностью в 835 мегаватт, расположенную на реке Саскуэханна в городском округе Лондондерри, штат Пенсильвания", - говорится в заявлении министерства. Как сообщает министерство, эти деньги пойдут на перезапуск ядерного реактора, который прекратил работу в 2019 году, но так и не был полностью выведен из эксплуатации. "Перезапуск Constellation атомной электростанции в Пенсильвании обеспечит доступную, надёжную и безопасную энергию для жителей всего среднеатлантического региона. Это также поможет гарантировать, что у Америки будет достаточно энергии для расширения её внутренней производственной базы и победы в гонке искусственного интеллекта", - заявил министр энергетики Крис Райт. Constellation Energy является крупнейшим производителем в США энергии без выбросов, электростанции компании почти на 90% исключают выбросы углекислого газа. Штаб-квартира Constellation находится в городе Балтимор, штат Мэриленд. Ядерный реактор Центра чистой энергетики имени Крейна, ранее известный как энергоблок номер один АЭС "Три-Майл-Айленд", прекратил работу в сентябре 2019 года по экономическим причинам. В 2024 году Constellation Energy сообщила, что вернет его в эксплуатацию и что его энергию в течение 20 лет будут потреблять дата-центры корпорации Microsoft.

