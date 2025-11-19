Трамп заявил, что пошлины вернули уважение к США

https://1prime.ru/20251119/tramp-864727189.html
ВАШИНГТОН, 19 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские союзники "относились к стране хуже врагов", но введенные Вашингтоном пошлины вернули Соединенным Штатам уважение. "Пошлины, честно говоря, стали лучшим, что когда-либо случалось с нашей страной. Ими всегда пользовались против нас, а у нас не было людей достаточно умных, чтобы применять их в обратном направлении… Некоторые наши друзья в торговле поступали с нами намного хуже врагов, но теперь все исправлено и все снова уважают нас", - сказал он в ходе инвестиционного форума США и Саудовской Аравии. Он добавил, что в условиях пошлин США "пользуются уважением" на мировой арене, и "это идет только на пользу".
