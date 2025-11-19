Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп сообщил, что был готов ввести пошлины против Индии и Пакистана - 19.11.2025, ПРАЙМ
Трамп сообщил, что был готов ввести пошлины против Индии и Пакистана
ВАШИНГТОН, 19 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что был готов ввести 350-процентные импортные пошлины против Индии и Пакистана, чтобы остановить эскалацию между двумя странами, которые, по его словам, стояли на пороге ядерного конфликта. "Индия и Пакистан собирались идти друг на друга - ядерное оружие. И я сказал: "Ладно, можете идти, но я ввожу 350% пошлины против каждой страны. Больше никакой торговли с США", - заявил Трамп, выступая на инвестиционном форуме США и Саудовской Аравии. По его словам, после жесткого предупреждения стороны согласились на деэскалацию. "Я был полностью готов: 350% тариф - чтобы урегулировать ту войну", - добавил он.
23:17 19.11.2025
 
Трамп сообщил, что был готов ввести пошлины против Индии и Пакистана

© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 19 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что был готов ввести 350-процентные импортные пошлины против Индии и Пакистана, чтобы остановить эскалацию между двумя странами, которые, по его словам, стояли на пороге ядерного конфликта.
"Индия и Пакистан собирались идти друг на друга - ядерное оружие. И я сказал: "Ладно, можете идти, но я ввожу 350% пошлины против каждой страны. Больше никакой торговли с США", - заявил Трамп, выступая на инвестиционном форуме США и Саудовской Аравии.
По его словам, после жесткого предупреждения стороны согласились на деэскалацию.
"Я был полностью готов: 350% тариф - чтобы урегулировать ту войну", - добавил он.
Трамп заявил, что пошлины вернули уважение к США
Заголовок открываемого материала