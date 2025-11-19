https://1prime.ru/20251119/tramp-864728097.html

США ускорили выдачу разрешений для новых энергопроектов, заявил Трамп

Соединенные Штаты ускоряют выдачу разрешений для всех новых энергетических и горнодобывающих проектов, заявил президент США Дональд Трамп.

ВАШИНГТОН, 19 ноя - ПРАЙМ. Соединенные Штаты ускоряют выдачу разрешений для всех новых энергетических и горнодобывающих проектов, заявил президент США Дональд Трамп. "Мы упрощаем процесс выдачи разрешений для всех новых энергетических проектов, всех новых горнодобывающих проектов. И то, что раньше занимало 28 дней, теперь сведено к минимуму", - сказал он в ходе инвестиционного форума США и Саудовской Аравии. Администрация Трампа активно ослабляет регулирование бизнеса в различных отраслях, от энергетики до финансов.

