США ускорили выдачу разрешений для новых энергопроектов, заявил Трамп - 19.11.2025
США ускорили выдачу разрешений для новых энергопроектов, заявил Трамп
2025-11-19T23:24+0300
2025-11-19T23:24+0300
ВАШИНГТОН, 19 ноя - ПРАЙМ. Соединенные Штаты ускоряют выдачу разрешений для всех новых энергетических и горнодобывающих проектов, заявил президент США Дональд Трамп. "Мы упрощаем процесс выдачи разрешений для всех новых энергетических проектов, всех новых горнодобывающих проектов. И то, что раньше занимало 28 дней, теперь сведено к минимуму", - сказал он в ходе инвестиционного форума США и Саудовской Аравии. Администрация Трампа активно ослабляет регулирование бизнеса в различных отраслях, от энергетики до финансов.
23:24 19.11.2025
 
© РИА Новости . POOL Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 19 ноя - ПРАЙМ. Соединенные Штаты ускоряют выдачу разрешений для всех новых энергетических и горнодобывающих проектов, заявил президент США Дональд Трамп.
"Мы упрощаем процесс выдачи разрешений для всех новых энергетических проектов, всех новых горнодобывающих проектов. И то, что раньше занимало 28 дней, теперь сведено к минимуму", - сказал он в ходе инвестиционного форума США и Саудовской Аравии.
Администрация Трампа активно ослабляет регулирование бизнеса в различных отраслях, от энергетики до финансов.
