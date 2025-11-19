https://1prime.ru/20251119/tseny-864682364.html

Цены на бензин в Вашингтоне приблизились к пяти долларам за галлон

Цены на бензин в Вашингтоне приблизились к пяти долларам за галлон - 19.11.2025, ПРАЙМ

Цены на бензин в Вашингтоне приблизились к пяти долларам за галлон

Игорь Наймушин. Цены на бензин в американской столице городе Вашингтон и окрестностях приблизились к отметке в пять долларов за галлон (3,79 литра), что в два... | 19.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-19T04:46+0300

2025-11-19T04:46+0300

2025-11-19T04:46+0300

энергетика

экономика

мировая экономика

сша

саудовская аравия

вашингтон

дональд трамп

exxon

shell

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864682364.jpg?1763516763

ВАШИНГТОН, 19 ноя - ПРАЙМ. Игорь Наймушин. Цены на бензин в американской столице городе Вашингтон и окрестностях приблизились к отметке в пять долларов за галлон (3,79 литра), что в два раза выше той стоимости, о которой публично заявляет президент США Дональд Трамп, убедился корреспондент РИА Новости. Глава Белого дома неоднократно утверждал, что сумел добиться существенного снижения цен на заправках страны. Согласно его последней оценке, приведенной в Белом доме во вторник на встрече с наследным принцем и премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, стоимость бензина в США сейчас составляет около двух с половиной долларов, а в будущем упадет и вовсе до двух. В действительности стоимость топлива на американских заправках значительно выше и в некоторых случаях уже вплотную приблизилась к уровню в пять долларов за галлон бензина категории Premium с октановым числом в диапазоне 91-94. В частности, за 4,99 доллара его предлагают на АЗС компании Exxon на окраине американской столицы. Там же предлагается топливо категории Regular с октановым числом 87 по цене 3,99 доллара за галлон. На других заправочных станциях в черте Вашингтона и рядом с ним цена бензина варьируется, однако во всех случаях превышает ту отметку, которую декларирует Трамп. Так, на АЗС Mobil диапазон цен составляет от 3,25 до 4,54 долларов за галлон, на заправках Shell - от 3,29 до 4,59 долларов, а на Liberty - от 3,19 до 3,79 долларов. Наиболее бюджетным оказался бензин на АЗС компании Marathon, где его предлагают по 3,09 доллара за Regular. Продавец на заправке также сообщил РИА Новости, что при оплате наличными можно получить дополнительную скидку в пять центов за галлон. Согласно официальным данным Американской автомобильной ассоциации, средняя стоимость бензина в США по итогам вторника выросла до 3,077 доллара за галлон топлива самой дешевой категории, что оказалось выше, чем годом ранее, когда она составляла 3,071 доллара.

сша

саудовская аравия

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, саудовская аравия, вашингтон, дональд трамп, exxon, shell