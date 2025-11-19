https://1prime.ru/20251119/tsifra-864667653.html

Что скрывает цифровой след в интернете и зачем его чистить

Что скрывает цифровой след в интернете и зачем его чистить - 19.11.2025, ПРАЙМ

Что скрывает цифровой след в интернете и зачем его чистить

Современный пользователь оставляет в сети огромное количество информации о себе, формируя так называемый цифровой след. Чем это опасно, рассказал агентству... | 19.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-19T03:03+0300

2025-11-19T03:03+0300

2025-11-19T03:03+0300

технологии

общество

мирэа

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/67/841386785_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_18d79abd3affdce260e03a35366be4fe.jpg

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Современный пользователь оставляет в сети огромное количество информации о себе, формируя так называемый цифровой след. Чем это опасно, рассказал агентству "Прайм"заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.Цифровой след - это не только сознательные действия, например, публикации и комментарии, но и пассивные данные: история браузера, метаданные сообщений, cookie-файлы и потребительское поведение. "Каждое действие в интернете становится элементом виртуального досье человека", - предупреждает эксперт.Как подчеркивает Силаев, чем больше данных о вас есть в сети, тем точнее алгоритмы могут анализировать и предсказывать ваше поведение. Эти технологии используются не только для показа рекламы, но и, например, для оценки платежеспособности при выдаче кредитов.Основная опасность цифрового следа в том, что он дает мошенникам готовый инструментарий для обмана. "Обладая фрагментами информации из разных источников, злоумышленники могут составить детальный психологический портрет человека. Персональная информация, которую пользователи оставляют в открытом доступе — например, клички питомцев, даты рождения, географические привязки — часто совпадает с ответами на контрольные вопросы при восстановлении доступа и может быть легко извлечена из открытых профилей в соц сетях", - объясняет специалист.Статистика показывает, что более половины утечек учетных записей происходят из-за компрометации именно таких косвенных данных, а не прямого взлома сложных паролей.Для оценки масштабов проблемы эксперт рекомендует провести самостоятельный аудит цифрового присутствия. Поиск по имени, электронной почте и псевдонимам позволяет увидеть свой профиль глазами потенциального злоумышленника.Анализ следует проводить не только через основные поисковые системы, но и в специализированных базах данных, архивах форумов. Особое внимание стоит уделить комбинациям идентификаторов — использование одинаковых логинов на разных платформах значительно упрощает задачу по сбору информации. Мошенники специально ищут такие связки, поясняет Силаев.Найдя ваш аккаунт в соцсетях с тем же логином, что и на форуме, они могут собрать разрозненные данные в единую подробную картину о вашей жизни, интересах и привычках."Обязательно удаляйте старые и ненужные профили в соцсетях и на форумах. Именно они чаще всего становятся слабым звеном, потому что вы уже не следите за их защитой, а пароли к ним часто простые и давно не менялись. Нередко эти же пароли дублируются на других сервисах, что создает дополнительные риски", - считает эксперт.Кроме того, политика конфиденциальности платформ могла многократно меняться без оповещения пользователей. Поэтому необходимо проводить полное удаление учетных записей, а не ограничиваться их деактивацией.Отслеживать утечки данных помогают специальные программы — они сразу сообщат, если ваши данные появятся в сети. Российские сервисы мониторинга проверяют не только email, но и номера телефонов, паспортные данные и даже информацию о банковских картах. Если узнать об утечке быстро, у вас будет время сменить пароли и усилить защиту счетов, пока мошенники не успели ничего украсть.Несколько важных задач безопасности решает такое простое действие, как очистка истории браузера. Она ограничивает сбор данных для таргетированной рекламы, способной манипулировать потребительским поведением, и удаляет потенциально опасные cookies, отслеживающие действия пользователя на разных сайтах.Дополнительно эксперт советует использовать режим инкогнито для работы с чувствительными данными и регулярно очищать кэш автозаполнения форм. Для комплексной защиты целесообразно использовать менеджеры паролей, генерирующие уникальные комбинации для каждого сервиса."Двухфакторная аутентификация должна быть активирована для всех значимых учетных записей, особенно финансовых приложений. Эти меры создают защитный барьер, который сохраняет ваши данные в безопасности даже при частичной утечке информации и позволяет минимизировать риски мошеннических действий", - заключил Силаев.

https://1prime.ru/20251116/tsifrovoy-864463320.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество , мирэа