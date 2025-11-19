https://1prime.ru/20251119/tts-864711589.html
В России торговые центры столкнулись с падением трафика, заявила глава СТЦ
В России торговые центры столкнулись с падением трафика, заявила глава СТЦ - 19.11.2025, ПРАЙМ
В России торговые центры столкнулись с падением трафика, заявила глава СТЦ
Около 80% торговых центров в России в 2025 году столкнулись с падением трафика, посещаемость у 60% из них снизилась на 10%, рассказала вице-президент Союза... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T16:41+0300
2025-11-19T16:41+0300
2025-11-19T16:41+0300
бизнес
россия
тц
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0c/862206707_0:216:2870:1830_1920x0_80_0_0_f970a9b1857a92a4380822eaa4de9ab8.jpg
СОЧИ, 19 ноя - ПРАЙМ. Около 80% торговых центров в России в 2025 году столкнулись с падением трафика, посещаемость у 60% из них снизилась на 10%, рассказала вице-президент Союза торговых центров Наталия Кермедчиева на выставке-форуме Mallpic. "Более 80% торговых центров столкнулись с падением трафика. Мы опросили 2 тысячи торговых центров и выяснили, что 62,7% отмечают падение трафика на 10%, а 21% отмечают падение более чем на 10%", - привела результаты опроса Кермедчиева. Она отметила, что хоть трафик понизился и не существенно, но заметно сократились обороты. "Сокращение оборотов затронуло почти 70% торговых центров, при этом для каждого пятого падение оказалось критическим, свыше 20%", - добавила вице-президент СТЦ, подчеркнув, что люди продолжают ходить в ТЦ, но не покупают в магазинах. При этом гибридные форматы, соединяющие в себе функции маркетплейсов и торговых центров, могут повысить трафик в самих ТЦ на 10-15%, считает Кермедчиева.
https://1prime.ru/20251119/nhood-864702752.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0c/862206707_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_ea85921ecf88899564865e3371f175f1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, тц
В России торговые центры столкнулись с падением трафика, заявила глава СТЦ
Кермедчиева: около 80% ТЦ в России столкнулись с падением трафика
СОЧИ, 19 ноя - ПРАЙМ. Около 80% торговых центров в России в 2025 году столкнулись с падением трафика, посещаемость у 60% из них снизилась на 10%, рассказала вице-президент Союза торговых центров Наталия Кермедчиева на выставке-форуме Mallpic.
"Более 80% торговых центров столкнулись с падением трафика. Мы опросили 2 тысячи торговых центров и выяснили, что 62,7% отмечают падение трафика на 10%, а 21% отмечают падение более чем на 10%", - привела результаты опроса Кермедчиева.
Она отметила, что хоть трафик понизился и не существенно, но заметно сократились обороты.
"Сокращение оборотов затронуло почти 70% торговых центров, при этом для каждого пятого падение оказалось критическим, свыше 20%", - добавила вице-президент СТЦ, подчеркнув, что люди продолжают ходить в ТЦ
, но не покупают в магазинах.
При этом гибридные форматы, соединяющие в себе функции маркетплейсов и торговых центров, могут повысить трафик в самих ТЦ на 10-15%, считает Кермедчиева.
Эксперт рассказала, сколько ТЦ в России нуждаются в редевелопменте