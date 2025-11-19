Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251119/tts-864711589.html
СОЧИ, 19 ноя - ПРАЙМ. Около 80% торговых центров в России в 2025 году столкнулись с падением трафика, посещаемость у 60% из них снизилась на 10%, рассказала вице-президент Союза торговых центров Наталия Кермедчиева на выставке-форуме Mallpic. "Более 80% торговых центров столкнулись с падением трафика. Мы опросили 2 тысячи торговых центров и выяснили, что 62,7% отмечают падение трафика на 10%, а 21% отмечают падение более чем на 10%", - привела результаты опроса Кермедчиева. Она отметила, что хоть трафик понизился и не существенно, но заметно сократились обороты. "Сокращение оборотов затронуло почти 70% торговых центров, при этом для каждого пятого падение оказалось критическим, свыше 20%", - добавила вице-президент СТЦ, подчеркнув, что люди продолжают ходить в ТЦ, но не покупают в магазинах. При этом гибридные форматы, соединяющие в себе функции маркетплейсов и торговых центров, могут повысить трафик в самих ТЦ на 10-15%, считает Кермедчиева.
16:41 19.11.2025
 
В России торговые центры столкнулись с падением трафика, заявила глава СТЦ

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРабота магазина в Москве
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
СОЧИ, 19 ноя - ПРАЙМ. Около 80% торговых центров в России в 2025 году столкнулись с падением трафика, посещаемость у 60% из них снизилась на 10%, рассказала вице-президент Союза торговых центров Наталия Кермедчиева на выставке-форуме Mallpic.
"Более 80% торговых центров столкнулись с падением трафика. Мы опросили 2 тысячи торговых центров и выяснили, что 62,7% отмечают падение трафика на 10%, а 21% отмечают падение более чем на 10%", - привела результаты опроса Кермедчиева.
Она отметила, что хоть трафик понизился и не существенно, но заметно сократились обороты.
"Сокращение оборотов затронуло почти 70% торговых центров, при этом для каждого пятого падение оказалось критическим, свыше 20%", - добавила вице-президент СТЦ, подчеркнув, что люди продолжают ходить в ТЦ, но не покупают в магазинах.
При этом гибридные форматы, соединяющие в себе функции маркетплейсов и торговых центров, могут повысить трафик в самих ТЦ на 10-15%, считает Кермедчиева.
Эксперт рассказала, сколько ТЦ в России нуждаются в редевелопменте
13:57
 
