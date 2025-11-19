Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Турции призвали отказаться от контроля Запада в финансовых операциях - 19.11.2025
В Турции призвали отказаться от контроля Запада в финансовых операциях
экономика
россия
мировая экономика
запад
турция
анкара
ес
АНКАРА, 19 ноя - ПРАЙМ. Турция должна освободиться от контроля и диктата Запада в финансовых операциях с Россией и искать альтернативные пути, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости бывший военный атташе Турции, полковник ВВС в отставке и член Центрального комитета партии Vatan ("Родина") Ихсан Сефа. Ранее источник в государственном финансовом секторе Турции сообщил РИА Новости, что местные банки усилили внутренние проверки и ограничили операции, связанные с Россией, чтобы избежать вторичных санкций. По его словам, это уже создает серьезные препятствия для бизнеса, туризма и частных переводов между странами. "Турция должна освободиться от цепей Запада в финансовых операциях с Россией, альтернативы есть. Необходимо изучать китайскую практику. Иначе вся наша торговля будет под контролем и диктатом Запада", - сказал собеседник агентства. Ранее источник сообщал РИА Новости, что турецкие финансовые учреждения могут попасть под пристальное внимание Евросоюза на фоне нового, 19-го пакета санкций против России. По его данным, Анкара фиксирует "косвенные сигналы из Брюсселя, указывающие на намерение усилить контроль над финансовыми транзакциями". В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад усиливает на протяжении последних лет. Российские власти отмечали, что странам Запада не хватает мужества признать провал антироссийских мер. В самих западных государствах также все чаще звучат оценки об их неэффективности.
05:46 19.11.2025
 
В Турции призвали отказаться от контроля Запада в финансовых операциях

Экс-атташе Сефа: Турция должна освободиться от контроля Запада в финансовых операциях

АНКАРА, 19 ноя - ПРАЙМ. Турция должна освободиться от контроля и диктата Запада в финансовых операциях с Россией и искать альтернативные пути, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости бывший военный атташе Турции, полковник ВВС в отставке и член Центрального комитета партии Vatan ("Родина") Ихсан Сефа.
Ранее источник в государственном финансовом секторе Турции сообщил РИА Новости, что местные банки усилили внутренние проверки и ограничили операции, связанные с Россией, чтобы избежать вторичных санкций. По его словам, это уже создает серьезные препятствия для бизнеса, туризма и частных переводов между странами.
"Турция должна освободиться от цепей Запада в финансовых операциях с Россией, альтернативы есть. Необходимо изучать китайскую практику. Иначе вся наша торговля будет под контролем и диктатом Запада", - сказал собеседник агентства.
Ранее источник сообщал РИА Новости, что турецкие финансовые учреждения могут попасть под пристальное внимание Евросоюза на фоне нового, 19-го пакета санкций против России. По его данным, Анкара фиксирует "косвенные сигналы из Брюсселя, указывающие на намерение усилить контроль над финансовыми транзакциями".
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад усиливает на протяжении последних лет. Российские власти отмечали, что странам Запада не хватает мужества признать провал антироссийских мер. В самих западных государствах также все чаще звучат оценки об их неэффективности.
 
