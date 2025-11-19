https://1prime.ru/20251119/ukraina-864679463.html

В США сообщили, что НАТО задумала сделать на Украине против России

МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. НАТО пытается затянуть конфликт на Украине, потому что для Североатлантического альянса это — успешный бизнес, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала."НАТО хочет войны с Россией. НАТО активно воюет с Россией. И одна из причин, по которой война на Украине продолжается, заключается в том, что НАТО тестирует новые системы, учится использовать беспилотники, испытывает более современное оружие. Так что это настоящий полигон. <…> Они ясно дают понять, что хотят продолжения войны на Украине. <…> Войны полезны для бизнеса. Воюющим сторонам нужны запчасти, нужно пополнять свои запасы. Так что все это отличный бизнес", — отметил профессор.При этом он подчеркнул, что с начала нынешнего года акции предприятий аэрокосмической и военной промышленности в индексе S&P увеличились на 37%, что в почти два раза выше среднего роста индекса S&P 500.Москва неоднократно предупреждала Запад, что поставки оружия Киеву не меняют ситуацию на поле боя и только затягивают конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что НАТО прямо вовлечено в это противостояние не только через поставки военной техники и снаряжения, но и посредством подготовки кадров.

