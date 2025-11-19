https://1prime.ru/20251119/ukraina-864679463.html
В США сообщили, что НАТО задумала сделать на Украине против России
В США сообщили, что НАТО задумала сделать на Украине против России - 19.11.2025, ПРАЙМ
В США сообщили, что НАТО задумала сделать на Украине против России
НАТО пытается затянуть конфликт на Украине, потому что для Североатлантического альянса это — успешный бизнес, заявил профессор Колумбийского университета... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T01:22+0300
2025-11-19T01:22+0300
2025-11-19T01:22+0300
политика
запад
украина
москва
нато
мировая экономика
s&p
сергей лавров
джеффри сакс
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_31f10b85d3f236ac70becc1e56f353cf.jpg
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. НАТО пытается затянуть конфликт на Украине, потому что для Североатлантического альянса это — успешный бизнес, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала."НАТО хочет войны с Россией. НАТО активно воюет с Россией. И одна из причин, по которой война на Украине продолжается, заключается в том, что НАТО тестирует новые системы, учится использовать беспилотники, испытывает более современное оружие. Так что это настоящий полигон. <…> Они ясно дают понять, что хотят продолжения войны на Украине. <…> Войны полезны для бизнеса. Воюющим сторонам нужны запчасти, нужно пополнять свои запасы. Так что все это отличный бизнес", — отметил профессор.При этом он подчеркнул, что с начала нынешнего года акции предприятий аэрокосмической и военной промышленности в индексе S&P увеличились на 37%, что в почти два раза выше среднего роста индекса S&P 500.Москва неоднократно предупреждала Запад, что поставки оружия Киеву не меняют ситуацию на поле боя и только затягивают конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что НАТО прямо вовлечено в это противостояние не только через поставки военной техники и снаряжения, но и посредством подготовки кадров.
https://1prime.ru/20251118/peredacha-864663463.html
запад
украина
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_77911f8efa4b07054768d63afc7c5d75.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запад, украина, москва, нато, мировая экономика, s&p, сергей лавров, джеффри сакс
Политика, ЗАПАД, УКРАИНА, МОСКВА, НАТО, Мировая экономика, S&P, Сергей Лавров, Джеффри Сакс
В США сообщили, что НАТО задумала сделать на Украине против России
Джеффри Сакс: странам НАТО выгодно продолжение конфликта на Украине
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ.
НАТО пытается затянуть конфликт на Украине, потому что для Североатлантического альянса это — успешный бизнес, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире
YouTube-канала.
"НАТО хочет войны с Россией. НАТО активно воюет с Россией. И одна из причин, по которой война на Украине продолжается, заключается в том, что НАТО тестирует новые системы, учится использовать беспилотники, испытывает более современное оружие. Так что это настоящий полигон. <…> Они ясно дают понять, что хотят продолжения войны на Украине. <…> Войны полезны для бизнеса. Воюющим сторонам нужны запчасти, нужно пополнять свои запасы. Так что все это отличный бизнес", — отметил профессор.
При этом он подчеркнул, что с начала нынешнего года акции предприятий аэрокосмической и военной промышленности в индексе S&P увеличились на 37%, что в почти два раза выше среднего роста индекса S&P 500.
Москва неоднократно предупреждала Запад, что поставки оружия Киеву не меняют ситуацию на поле боя и только затягивают конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что НАТО прямо вовлечено в это противостояние не только через поставки военной техники и снаряжения, но и посредством подготовки кадров.
На Западе сообщили, чем обернется передача истребителей Rafale Украине