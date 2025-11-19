Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. НАТО пытается затянуть конфликт на Украине, потому что для Североатлантического альянса это — успешный бизнес, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала."НАТО хочет войны с Россией. НАТО активно воюет с Россией. И одна из причин, по которой война на Украине продолжается, заключается в том, что НАТО тестирует новые системы, учится использовать беспилотники, испытывает более современное оружие. Так что это настоящий полигон. &lt;…&gt; Они ясно дают понять, что хотят продолжения войны на Украине. &lt;…&gt; Войны полезны для бизнеса. Воюющим сторонам нужны запчасти, нужно пополнять свои запасы. Так что все это отличный бизнес", — отметил профессор.При этом он подчеркнул, что с начала нынешнего года акции предприятий аэрокосмической и военной промышленности в индексе S&amp;P увеличились на 37%, что в почти два раза выше среднего роста индекса S&amp;P 500.Москва неоднократно предупреждала Запад, что поставки оружия Киеву не меняют ситуацию на поле боя и только затягивают конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что НАТО прямо вовлечено в это противостояние не только через поставки военной техники и снаряжения, но и посредством подготовки кадров.
запад, украина, москва, нато, мировая экономика, s&p, сергей лавров, джеффри сакс
Политика, ЗАПАД, УКРАИНА, МОСКВА, НАТО, Мировая экономика, S&P, Сергей Лавров, Джеффри Сакс
01:22 19.11.2025
 
В США сообщили, что НАТО задумала сделать на Украине против России

Джеффри Сакс: странам НАТО выгодно продолжение конфликта на Украине

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
© Фото : NATO
Французский многоцелевой истребитель четвёртого поколения Rafale - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
На Западе сообщили, чем обернется передача истребителей Rafale Украине
Вчера, 17:19
 
