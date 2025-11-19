https://1prime.ru/20251119/ukraina-864681900.html

"Это капитуляция". На Западе сообщили о резкой смене ситуации на Украине

МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Переговоры остаются единственным путем к спасению для Украины, такое мнение высказал профессор политологии из Университета Род-Айленда Николай Петро в эфире YouTube-канала."Многие украинские аналитики, которые выступают против или скептически относятся к стратегии режима, утверждают, что Киеву уже следует начать переговоры, чтобы добиться максимально выгодного соглашения. Пока Россия все еще готова к переговорам, остается шанс что-то выторговать и выжить", — отметил профессор.Он также указал, что на данный момент население Украины составляет порядка 28,7 миллиона человек, в то время как в 1991 году оно насчитывало 52 миллиона. Петров подчеркнул, что сейчас в стране самый высокий уровень смертности и самая низкая рождаемость, что, по его словам, "не предвещает стране ничего хорошего в будущем"."С рациональной точки зрения, Украине следует при первой возможности попытаться договориться о мирном урегулировании, потому что единственная альтернатива переговорам — это капитуляция, после которой уже не останется возможности вести дальнейшие переговоры", — добавил Петро.С начала года Россия и Украина провели несколько раундов переговоров в Стамбуле: 16 мая, 2 июня и 23 июля. Итогом последней встречи стало согласие стран продолжить бессрочные обмены тяжелоранеными и больными. Москва выразила готовность передать Киеву еще три тысячи тел погибших солдат ВСУ и предложила обмен пленными численностью не менее 1200 человек с каждой стороны.Также Россия предложила создать три рабочие группы для рассмотрения политических, гуманитарных и военных вопросов, но Украина не дала ответа на эту инициативу. С тех пор переговоры находятся в состоянии паузы.Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия заинтересована в долгосрочном решении конфликта без временных перемирий. Он подчеркивал, что этого можно достичь только после устранения коренных причин противостояния. Среди этих причин — угрозы национальной безопасности, вызванные расширением НАТО, и притеснения русскоязычного населения на Украине.

