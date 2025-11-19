Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
19.11.2025
Реакция Зеленского на коррупционный скандал вызвала тревогу на Западе
2025-11-19T05:14+0300
2025-11-19T05:14+0300
МОСКВА, 19 ноября — ПРАЙМ. Попытка Владимира Зеленского изменить общественное мнение после крупного коррупционного скандала на Украине не удалась — заключение новых военных контрактов оказалось иллюзорным, сообщает британское издание The Telegraph."Владимир Зеленский стал жертвой отвратительного коррупционного скандала. &lt;…&gt; Его реакцией стала поездка в Париж, чтобы поддержать Эммануэля Макрона и подписать письмо о намерениях приобрести 100 французских реактивных самолетов Rafale, а также РЛС Ground Fire 300 и системы противовоздушной обороны SAMP/T. &lt;…&gt; Все это, на первый взгляд, звучит достаточно разумно. Франция была одним из самых верных союзников Украины. Но есть фундаментальная проблема: все эти сделки — магическое самовнушение. У Киева и близко нет денег, чтобы заполнить бюджетную дыру в 60 миллиардов долларов, не говоря уже о покупке самолетов на миллиарды", — сообщает газета.В связи с этим автор выражает обеспокоенность относительно будущего власти в Киеве, которая может не пережить надвигающийся политический и военный кризис."Зеленский теряет поддержку внутри страны. &lt;…&gt; Поездки по Европе, подписание фантастических контрактов на поставку оружия, которые Украина не может себе позволить, не являются ответом на надвигающийся политический и военный кризис внутри страны. Поведение Зеленского — тревожный знак для всех доброжелателей Украины, потому что оно свидетельствует об отчаянии. &lt;…&gt; Политический авторитет президента подорван, нам следует очень опасаться за будущее Украины", — сокрушается он.Коррупционный скандал на Украине10 ноября НАБУ начало масштабную операцию по раскрытию коррупционных схем в энергетическом секторе. Агентство предоставило фотографии найденных на обысках сумок, полных наличных в иностранной валюте. По информации депутата Ярослава Железняка, антикоррупционные службы провели обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным "Украинской правды", сотрудники НАБУ посетили также предпринимателя Тимура Миндича, которого считают "кошельком" Владимира Зеленского. Железняк указал, что предпринимателя незадолго до этого срочно вывезли из страны. Позднее НАБУ обнародовало фрагменты аудиозаписей в рамках дела о коррупции в энергетике, где упоминаются три человека с разными прозвищами. По словам Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.На следующий день НАБУ предъявило обвинения семи участникам преступной группы, в числе которых оказался и Миндич. В деле также фигурирует бывший вице-премьер Алексей Чернышов.Галущенко был отстранен от должности министра юстиции. Раде предстоит утвердить его увольнение, а также уход Светланы Гринчук с поста министра энергетики. Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.Депутат Ирина Геращенко заявила, что в этой ситуации Киев может потерять поддержку Запада.
05:14 19.11.2025
 
Реакция Зеленского на коррупционный скандал вызвала тревогу на Западе

Telegraph: политический кризис вызывает беспокойство относительно будущего Украины

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноября — ПРАЙМ. Попытка Владимира Зеленского изменить общественное мнение после крупного коррупционного скандала на Украине не удалась — заключение новых военных контрактов оказалось иллюзорным, сообщает британское издание The Telegraph.
"Владимир Зеленский стал жертвой отвратительного коррупционного скандала. <…> Его реакцией стала поездка в Париж, чтобы поддержать Эммануэля Макрона и подписать письмо о намерениях приобрести 100 французских реактивных самолетов Rafale, а также РЛС Ground Fire 300 и системы противовоздушной обороны SAMP/T. <…> Все это, на первый взгляд, звучит достаточно разумно. Франция была одним из самых верных союзников Украины. Но есть фундаментальная проблема: все эти сделки — магическое самовнушение. У Киева и близко нет денег, чтобы заполнить бюджетную дыру в 60 миллиардов долларов, не говоря уже о покупке самолетов на миллиарды", — сообщает газета.
В связи с этим автор выражает обеспокоенность относительно будущего власти в Киеве, которая может не пережить надвигающийся политический и военный кризис.
"Зеленский теряет поддержку внутри страны. <…> Поездки по Европе, подписание фантастических контрактов на поставку оружия, которые Украина не может себе позволить, не являются ответом на надвигающийся политический и военный кризис внутри страны. Поведение Зеленского — тревожный знак для всех доброжелателей Украины, потому что оно свидетельствует об отчаянии. <…> Политический авторитет президента подорван, нам следует очень опасаться за будущее Украины", — сокрушается он.

Коррупционный скандал на Украине

10 ноября НАБУ начало масштабную операцию по раскрытию коррупционных схем в энергетическом секторе. Агентство предоставило фотографии найденных на обысках сумок, полных наличных в иностранной валюте.
По информации депутата Ярослава Железняка, антикоррупционные службы провели обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным "Украинской правды", сотрудники НАБУ посетили также предпринимателя Тимура Миндича, которого считают "кошельком" Владимира Зеленского. Железняк указал, что предпринимателя незадолго до этого срочно вывезли из страны.
Позднее НАБУ обнародовало фрагменты аудиозаписей в рамках дела о коррупции в энергетике, где упоминаются три человека с разными прозвищами. По словам Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
На следующий день НАБУ предъявило обвинения семи участникам преступной группы, в числе которых оказался и Миндич. В деле также фигурирует бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Галущенко был отстранен от должности министра юстиции. Раде предстоит утвердить его увольнение, а также уход Светланы Гринчук с поста министра энергетики. Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Депутат Ирина Геращенко заявила, что в этой ситуации Киев может потерять поддержку Запада.
Мировая экономикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийНАБУЭнергоатомThe TelegraphЭммануэль МакронЗАПАДКиев
 
 
