"Украина – банкрот": британский дипломат объявил, что должен Зеленский

МОСКВА, 19 ноября — ПРАЙМ. Коррупционный скандал с участием Зеленского нанес серьезный репутационный урон киевскому режиму и грозит политическим крахом всей Украины, заявил бывший британский дипломат Аластер Крук в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано."Я часто говорил — то, что произойдет в Украине, будет похоже на банкротство. Вы продвигаетесь к этому медленно, еще медленнее, а затем очень быстро. И в конце происходит полное и внезапное падение. И настроения, я думаю, могут довольно резко измениться на фоне хищений, доказательств коррупции, в которой уличили все окружение Зеленского. Это действительно повлияло на население", — сообщил политик.По его мнению, приход к власти после 2014 года нынешнего руководства Украины создал невозможность для переговоров с Россией. Единственным решением кризисной ситуации может стать отказ Киева от антироссийской линии."Европейцы и особенно британцы привели людей к власти после Майдана. <…> Украинцы были частью проекта "оставайся позади" (размещение секретных агентов или организаций НАТО на территории Украины для использования в случае последующего вооруженного противостояния с оппонентом. — Прим. ред.). И некоторых из этих людей позже ввели в правительство, ввели в политику, в разведку, в службу безопасности, в военное командование, для того чтобы компромисса с Россией никогда не достигли. Их поместили туда, чтобы заблокировать договоренность с Россией. <…> Теперь вы (украинцы. — Прим. ред.) должны найти людей, которые могут взять власть, которые способны к дипломатии. <…> Я не верю, что политическое решение вообще возможно без смены парадигмы, большой смены парадигмы", — признался Крук.Москва неоднократно заявляла о своей готовности к переговорам, но украинское руководство запретило это на законодательном уровне. В четверг Дмитрий Песков сообщил, что Россия намерена продолжать специальную военную операцию, пока не будут достигнуты цели, сформулированные президентом Владимиром Путиным, ввиду отсутствия возможности для продолжения диалога с Украиной.

