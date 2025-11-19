"Украина – банкрот": британский дипломат объявил, что должен Зеленский
Дипломат Крук: Только отставка Зеленского может предотвратить крах Украины
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 19 ноября — ПРАЙМ. Коррупционный скандал с участием Зеленского нанес серьезный репутационный урон киевскому режиму и грозит политическим крахом всей Украины, заявил бывший британский дипломат Аластер Крук в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.
"Я часто говорил — то, что произойдет в Украине, будет похоже на банкротство. Вы продвигаетесь к этому медленно, еще медленнее, а затем очень быстро. И в конце происходит полное и внезапное падение. И настроения, я думаю, могут довольно резко измениться на фоне хищений, доказательств коррупции, в которой уличили все окружение Зеленского. Это действительно повлияло на население", — сообщил политик.
"Европейцы и особенно британцы привели людей к власти после Майдана. <…> Украинцы были частью проекта "оставайся позади" (размещение секретных агентов или организаций НАТО на территории Украины для использования в случае последующего вооруженного противостояния с оппонентом. — Прим. ред.). И некоторых из этих людей позже ввели в правительство, ввели в политику, в разведку, в службу безопасности, в военное командование, для того чтобы компромисса с Россией никогда не достигли. Их поместили туда, чтобы заблокировать договоренность с Россией. <…> Теперь вы (украинцы. — Прим. ред.) должны найти людей, которые могут взять власть, которые способны к дипломатии. <…> Я не верю, что политическое решение вообще возможно без смены парадигмы, большой смены парадигмы", — признался Крук.
Москва неоднократно заявляла о своей готовности к переговорам, но украинское руководство запретило это на законодательном уровне. В четверг Дмитрий Песков сообщил, что Россия намерена продолжать специальную военную операцию, пока не будут достигнуты цели, сформулированные президентом Владимиром Путиным, ввиду отсутствия возможности для продолжения диалога с Украиной.