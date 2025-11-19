Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Украина – банкрот": британский дипломат объявил, что должен Зеленский - 19.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251119/ukraina-864683169.html
"Украина – банкрот": британский дипломат объявил, что должен Зеленский
"Украина – банкрот": британский дипломат объявил, что должен Зеленский - 19.11.2025, ПРАЙМ
"Украина – банкрот": британский дипломат объявил, что должен Зеленский
Коррупционный скандал с участием Зеленского нанес серьезный репутационный урон киевскому режиму и грозит политическим крахом всей Украины, заявил бывший... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T05:24+0300
2025-11-19T05:24+0300
мировая экономика
украина
дмитрий песков
нато
владимир путин
москва
киев
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 19 ноября — ПРАЙМ. Коррупционный скандал с участием Зеленского нанес серьезный репутационный урон киевскому режиму и грозит политическим крахом всей Украины, заявил бывший британский дипломат Аластер Крук в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано."Я часто говорил — то, что произойдет в Украине, будет похоже на банкротство. Вы продвигаетесь к этому медленно, еще медленнее, а затем очень быстро. И в конце происходит полное и внезапное падение. И настроения, я думаю, могут довольно резко измениться на фоне хищений, доказательств коррупции, в которой уличили все окружение Зеленского. Это действительно повлияло на население", — сообщил политик.По его мнению, приход к власти после 2014 года нынешнего руководства Украины создал невозможность для переговоров с Россией. Единственным решением кризисной ситуации может стать отказ Киева от антироссийской линии."Европейцы и особенно британцы привели людей к власти после Майдана. &lt;…&gt; Украинцы были частью проекта "оставайся позади" (размещение секретных агентов или организаций НАТО на территории Украины для использования в случае последующего вооруженного противостояния с оппонентом. — Прим. ред.). И некоторых из этих людей позже ввели в правительство, ввели в политику, в разведку, в службу безопасности, в военное командование, для того чтобы компромисса с Россией никогда не достигли. Их поместили туда, чтобы заблокировать договоренность с Россией. &lt;…&gt; Теперь вы (украинцы. — Прим. ред.) должны найти людей, которые могут взять власть, которые способны к дипломатии. &lt;…&gt; Я не верю, что политическое решение вообще возможно без смены парадигмы, большой смены парадигмы", — признался Крук.Москва неоднократно заявляла о своей готовности к переговорам, но украинское руководство запретило это на законодательном уровне. В четверг Дмитрий Песков сообщил, что Россия намерена продолжать специальную военную операцию, пока не будут достигнуты цели, сформулированные президентом Владимиром Путиным, ввиду отсутствия возможности для продолжения диалога с Украиной.
https://1prime.ru/20251119/ukraina-864682782.html
https://1prime.ru/20251106/panika-864295937.html
украина
москва
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, дмитрий песков, нато, владимир путин, москва, киев, общество
Мировая экономика, УКРАИНА, Дмитрий Песков, НАТО, Владимир Путин, МОСКВА, Киев, Общество
05:24 19.11.2025
 
"Украина – банкрот": британский дипломат объявил, что должен Зеленский

Дипломат Крук: Только отставка Зеленского может предотвратить крах Украины

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 ноября — ПРАЙМ. Коррупционный скандал с участием Зеленского нанес серьезный репутационный урон киевскому режиму и грозит политическим крахом всей Украины, заявил бывший британский дипломат Аластер Крук в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.
"Я часто говорил — то, что произойдет в Украине, будет похоже на банкротство. Вы продвигаетесь к этому медленно, еще медленнее, а затем очень быстро. И в конце происходит полное и внезапное падение. И настроения, я думаю, могут довольно резко измениться на фоне хищений, доказательств коррупции, в которой уличили все окружение Зеленского. Это действительно повлияло на население", — сообщил политик.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Реакция Зеленского на коррупционный скандал вызвала тревогу на Западе
05:14
По его мнению, приход к власти после 2014 года нынешнего руководства Украины создал невозможность для переговоров с Россией. Единственным решением кризисной ситуации может стать отказ Киева от антироссийской линии.
"Европейцы и особенно британцы привели людей к власти после Майдана. <…> Украинцы были частью проекта "оставайся позади" (размещение секретных агентов или организаций НАТО на территории Украины для использования в случае последующего вооруженного противостояния с оппонентом. — Прим. ред.). И некоторых из этих людей позже ввели в правительство, ввели в политику, в разведку, в службу безопасности, в военное командование, для того чтобы компромисса с Россией никогда не достигли. Их поместили туда, чтобы заблокировать договоренность с Россией. <…> Теперь вы (украинцы. — Прим. ред.) должны найти людей, которые могут взять власть, которые способны к дипломатии. <…> Я не верю, что политическое решение вообще возможно без смены парадигмы, большой смены парадигмы", — признался Крук.
Москва неоднократно заявляла о своей готовности к переговорам, но украинское руководство запретило это на законодательном уровне. В четверг Дмитрий Песков сообщил, что Россия намерена продолжать специальную военную операцию, пока не будут достигнуты цели, сформулированные президентом Владимиром Путиным, ввиду отсутствия возможности для продолжения диалога с Украиной.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2025
"На грани краха". СМИ сообщили о панике режима Зеленского
6 ноября, 17:47
 
Мировая экономикаУКРАИНАДмитрий ПесковНАТОВладимир ПутинМОСКВАКиевОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала