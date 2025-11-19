https://1prime.ru/20251119/ukraina-864685136.html
В США раскрыли, кто стоит за коррупционным скандалом в Киеве
В США раскрыли, кто стоит за коррупционным скандалом в Киеве
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Коррупционный скандал на Украине, вероятно, стал следствием конфликтов внутри киевской власти, такое мнение высказал американский аналитик Марк Слебода в эфире YouTube-канала."На мой взгляд, наиболее достоверно то, что за этим стоят, по сути, внутренние политические противники (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского из среды Майдана. То есть мы говорим о бывшем олигархе, лидере киевского режима на Украине Петре Порошенко*, мэре Киева Виталии Кличко и некоторых других. Но также, что важно, в этом замешан и олигарх, бывший покровитель Зеленского Игорь Коломойский**, от которого Зеленский фактически дистанцировался. <…> Многие считают, что он, скажем так, скрытая рука, что означает, что это просто грязные внутренние разбирательства и внутренняя политика киевского режима", — отметил аналитик.Он добавил, что европейские и американские партнеры Украины, по его мнению, пока только пытаются определить свое отношение к этому скандалу, поскольку никакой значимой реакции от них все еще не последовало.НАБУ 10 ноября начало крупную спецоперацию по расследованию коррупционных схем в энергетическом секторе. В Telegram-канале агентства были опубликованы фотографии сумок, найденных во время обысков, заполненных пачками иностранной валюты. Точная сумма не разглашалась.По словам депутата Верховной Рады Ярослава Железняка, антикоррупционная служба провела обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Согласно данным "Украинской правды," сотрудники НАБУ также обыскали бизнесмена Тимура Миндича, которого украинские СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. Сообщается, что до этого предпринимателя спешно вывезли за границу.Позднее НАБУ опубликовало отрывки разговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. Было установлено, что незаконно полученные средства обналичивались в офисе в центре Киева.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.** Внесен в российский реестр террористов и экстремистов
