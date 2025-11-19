https://1prime.ru/20251119/ukraina-864696785.html

В Раде заявили, что Миндич и Цукерман отмыли семь миллионов долларов

МОСКВА, 19 ноя – ПРАЙМ. Бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич и его главный финансист Александр Цукерман по коррупционным схемам незаконно легализовали более 7 миллионов долларов, заявил депутат Рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) со ссылкой на обвинительное заключение. Гончаренко* ранее заявлял, что Миндич и Цукерман дружат с 2019 года, а также регулярно вместе выезжали за границу. "Миндич и Цукерман незаконно легализовать средств на сумму 311 миллионов гривен. Это где-то более 7 миллионов долларов", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину. Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенор", "Рокет" и "Карлсон". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

