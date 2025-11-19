https://1prime.ru/20251119/ukraina-864704500.html

"Нафтогаз" отрицает проведение обысков в своих офисах сотрудниками НАБУ

МОСКВА, 19 ноя – ПРАЙМ. Компания "Нафтогаз Украина" отрицает проведение обысков в ее офисах сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Ранее в среду депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что НАБУ проводит обыски в компании "Нафтогаз Украина", в том числе у директора по безопасности Виталия Бровко. "Никаких обысков в офисах группы "Нафтогаз" не проводится. Распространенная в СМИ информация не соответствует действительности", - приводит слова представителя компании телеканал "Общественное". В "Нафтогазе" подчеркнули, что сотрудничают с антикоррупционными и правоохранительными органами, добавив, что это касается всех без исключения работников. "В случае установления нарушений будут приняты неотложные меры в отношении соответствующих сотрудников," — добавили в компании. НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину. Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

