Рада проголосовала за увольнение Галущенко с поста министра юстиции

МОСКВА, 19 ноя – ПРАЙМ. Депутаты Верховной рады проголосовали в среду за увольнение Германа Галущенко с должности министра юстиции Украины на фоне коррупционного скандала, говорится в заявлении украинского парламента. "Верховная рада Украины проголосовала за увольнение Германа Галущенко с должности министра юстиции Украины. Соответствующее постановление поддержало 323 народных депутата Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского парламента. Ранее депутат Рады Ярослав Железняк сообщал, что подал в парламент для голосования постановление об увольнении Алексея Кулебы с должности вице-премьера Украины по вопросам восстановления. Он же заявлял, что в среду на заседание парламента снова планируется вынести рассмотрение отставки Германа Галущенко с поста министра юстиции и Светланы Гринчук с должности министра энергетики Украины. Кабмин также рассмотрит увольнение главы госфинмониторинга Филиппа Пронина, который может стать следующим фигурантом дела НАБУ по хищениям при строительстве фортификационных сооружений. Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило (НАБУ) 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину. Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.

