В Гамбурге суд вынес решение по иску Усманова к гражданину ФРГ

2025-11-19T16:42+0300

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Земельный суд Гамбурга вынес решение в пользу российского бизнесмена Алишера Усманова по его иску к гражданину ФРГ, который заявил, что Усманов якобы использовал свою сестру Саодат Нарзиеву для сокрытия активов на счетах в швейцарском банке, сообщили РИА Новости в пресс-службе предпринимателя. Как отметили в пресс-службе, в 2022 году аналогичные утверждения стали основанием для введения против сестры бизнесмена Алишера Усманова Саодат Нарзиевой санкций ЕС и Великобритании. Речь идет об утверждениях в британской газете Guardian и на ресурсах консорциума журналистов-расследователей OCCRP о том, что Усманов якобы передал Нарзиевой "значительные активы", а также что она "была владельцем 27 счетов в швейцарских банках, связанных с ее братом". "Представители Усманова и Нарзиевой опровергали эти утверждения, которые были впоследствии дезавуированы, а впоследствии отозваны или скорректированы другими СМИ. В частности, было доказано, что речь шла об ошибочной интерпретации внутренних и неполных данных Credit Suisse. В сентябре 2022 года Совет ЕС исключил Нарзиеву из санкционного списка, тем самым фактически признав, что основания для ее санкционирования были ошибочными, однако санкции Великобритании против нее остаются в силе", - указал представитель Усманова. Позднее, в сентябре 2025 года гражданин ФРГ опубликовал на своей странице в Facebook* пост, в котором среди прочего содержалось утверждение о том, что Усманов использовал свою сестру в качестве бенефициарного владельца счетов в Credit Suisse. "После отказа автора его удалить Усманов обратился в Земельный суд Гамбурга, который признал данное утверждение незаконным и нарушающим его права. Согласно судебному запрету, его нарушение может повлечь штраф в размере до 250 000 евро или административный арест на срок до шести месяцев за каждый случай нарушения запрета и до двух лет в совокупности. В настоящий момент оспариваемый пост удален", - добавили в пресс-службе. За предыдущие годы целый ряд СМИ из США, Великобритании, Ирландии и Германии также добровольно отказались от аналогичных утверждений, использованных в отношении Усманова и Нарзиевой, напомнил представитель бизнесмена. "Суд в очередной раз подтвердил, что санкционные обвинения в адрес Алишера Усманова и его родственников не подкреплены никакими фактами. Санкции и репутация не должны зависеть от журналистских ошибок. Решение гамбургского суда вкупе с тем, что ранее госпожу Нарзиеву из своего санкционного списка вывел Совет ЕС, означает, что санкции против нее были введены на ложных основаниях и должны быть сняты во всех юрисдикциях, где они еще сохранены", - цитирует пресс-служба медиа-юриста Йоахима Штайнхефеля, представляющего интересы Усманова.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

