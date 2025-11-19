Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Вьетнам и Китай вошли в пятерку популярных направлений для зимнего отдыха у россиян, потеснив Россию и Турцию, рассказали РИА Новости в интернет-магазине туров Travelata.ru. По данным вьетнамского министерства культуры, спорта и туризма, с начала года Вьетнам посетило 501,7 тысячи туристов против 177,8 тысячи за 10 месяцев прошлого года, рост более чем в 2,8 раза. Что касается Китая, с 15 сентября вступил в силу пробный безвизовый режим для россиян, направляющихся в Поднебесную. "Россия и Турция больше не входят в рейтинг популярных направлений для зимнего отдыха. Теперь это место занимают Вьетнам (7%) и Китай (5%)", - говорится в исследовании сервиса на основе бронирования путешествий на период с 1 декабря по 28 февраля. Средний чек поездки во Вьетнам, по оценке Travelata, составляет 268 тысяч рублей, в Китай – 224 тысячи. "Наибольшей популярностью для путешествий зимой пользуется Египет. Доля этого направления составила 30%. Средний чек - 190 тысяч рублей. Вторую строчку занимает Таиланд с долей в 20%. Средняя цена отдыха в этом году равна 277 тысячам рублей и это немного ниже, чем в прошлом году", - добавили в сервисе. На третьем месте по популярности у россиян второй год подряд - ОАЭ с долей бронирования туров в 17%. Средний чек отдыха в ОАЭ составляет 240 тысяч рублей. В Travelata также рассказали, что самой роскошной поездкой на ближайшую зиму станет путешествие в Дубай из Москвы. Отдых двоих взрослых с двумя детьми на девять ночей в пятизвездочном отеле с завтраками и ужинами обошелся в 1,7 миллиона рублей.
05:40 19.11.2025
 
Вьетнам и Китай вошли в пятерку популярных направлений для зимнего отдыха

Вьетнам и Китай стали самыми популярными направлениями для зимнего отдыха у россиян

