С-400 и "Панцирь" сбили все ракеты, выпущенные Киевом по Воронежу

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Российские комплексы С-400 и "Панцирь" сбили все ракеты ATACMS, которыми Киев пытался нанести удар по Воронежу, сообщили в Минобороны РФ. Всего со стороны Украины было выпущено четыре ракеты. "В ходе противоракетного боя российскими боевыми расчетами зенитной ракетной системы С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" все ракеты ATACMS были сбиты", - говорится в сообщении.
