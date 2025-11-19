Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
С-400 и "Панцирь" сбили все ракеты, выпущенные Киевом по Воронежу - 19.11.2025
С-400 и "Панцирь" сбили все ракеты, выпущенные Киевом по Воронежу
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Российские комплексы С-400 и "Панцирь" сбили все ракеты ATACMS, которыми Киев пытался нанести удар по Воронежу, сообщили в Минобороны РФ. Всего со стороны Украины было выпущено четыре ракеты. "В ходе противоракетного боя российскими боевыми расчетами зенитной ракетной системы С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" все ракеты ATACMS были сбиты", - говорится в сообщении.
россия, киев, воронеж, рф
РОССИЯ, Киев, Воронеж, РФ
08:14 19.11.2025
 
С-400 и "Панцирь" сбили все ракеты, выпущенные Киевом по Воронежу

С-400 и "Панцирь" сбили все выпущенные Киевом по Воронежу ракеты ATACMS

© РИА Новости . Валерий МельниковЗенитно-ракетная система С-400 "Триумф"
Зенитно-ракетная система С-400 Триумф - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Зенитно-ракетная система С-400 "Триумф". Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Мельников
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Российские комплексы С-400 и "Панцирь" сбили все ракеты ATACMS, которыми Киев пытался нанести удар по Воронежу, сообщили в Минобороны РФ.
Всего со стороны Украины было выпущено четыре ракеты.
"В ходе противоракетного боя российскими боевыми расчетами зенитной ракетной системы С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" все ракеты ATACMS были сбиты", - говорится в сообщении.
Киев применил четыре ракеты ATACMS при попытке нанести удар по Воронежу
