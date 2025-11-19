https://1prime.ru/20251119/voronezh-864686206.html

Обломки сбитых ракет ATACMS упали на детский дом в Воронеже

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Обломки сбитых российской ПВО ракет ATACMS, выпущенных Киевом по Воронежу, упали на Воронежский областной геронтологический центра и дом для детей-сирот, а также на одно частное домовладение, жертв и пострадавших нет, сообщили в Минобороны РФ. Киев предпринял попытку ракетного удара по Воронежу. Все четыре ракеты ATACMS сбила российская ПВО. "Упавшими обломками уничтоженных ракет повреждены крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также одно частное домовладение. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет", - говорится в сообщении.

