Обломки сбитых ракет ATACMS упали на детский дом в Воронеже
Обломки сбитых ракет ATACMS упали на детский дом в Воронеже
Обломки сбитых ракет ATACMS упали на детский дом в Воронеже
Обломки сбитых российской ПВО ракет ATACMS, выпущенных Киевом по Воронежу, упали на Воронежский областной геронтологический центра и дом для детей-сирот
2025-11-19T08:17+0300
2025-11-19T08:17+0300
2025-11-19T08:17+0300
россия
общество
киев
воронеж
рф
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Обломки сбитых российской ПВО ракет ATACMS, выпущенных Киевом по Воронежу, упали на Воронежский областной геронтологический центра и дом для детей-сирот, а также на одно частное домовладение, жертв и пострадавших нет, сообщили в Минобороны РФ. Киев предпринял попытку ракетного удара по Воронежу. Все четыре ракеты ATACMS сбила российская ПВО. "Упавшими обломками уничтоженных ракет повреждены крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также одно частное домовладение. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет", - говорится в сообщении.
киев
воронеж
рф
россия, общество, киев, воронеж, рф
РОССИЯ, Общество , Киев, Воронеж, РФ
Обломки сбитых ракет ATACMS упали на детский дом в Воронеже
Обломки сбитых ракет ВСУ упали на дом для детей-сирот в Воронеже
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Обломки сбитых российской ПВО ракет ATACMS, выпущенных Киевом по Воронежу, упали на Воронежский областной геронтологический центра и дом для детей-сирот, а также на одно частное домовладение, жертв и пострадавших нет, сообщили в Минобороны РФ.
Киев
предпринял попытку ракетного удара по Воронежу
. Все четыре ракеты ATACMS сбила российская ПВО.
"Упавшими обломками уничтоженных ракет повреждены крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также одно частное домовладение. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет", - говорится в сообщении.
