Обломки сбитых ракет ATACMS упали на детский дом в Воронеже - 19.11.2025
Обломки сбитых ракет ATACMS упали на детский дом в Воронеже
Обломки сбитых ракет ATACMS упали на детский дом в Воронеже - 19.11.2025, ПРАЙМ
Обломки сбитых ракет ATACMS упали на детский дом в Воронеже
Обломки сбитых российской ПВО ракет ATACMS, выпущенных Киевом по Воронежу, упали на Воронежский областной геронтологический центра и дом для детей-сирот, а... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T08:17+0300
2025-11-19T08:17+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0a/863392619_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_31d0bda29353a9b651decbd6abf80259.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Обломки сбитых российской ПВО ракет ATACMS, выпущенных Киевом по Воронежу, упали на Воронежский областной геронтологический центра и дом для детей-сирот, а также на одно частное домовладение, жертв и пострадавших нет, сообщили в Минобороны РФ. Киев предпринял попытку ракетного удара по Воронежу. Все четыре ракеты ATACMS сбила российская ПВО. "Упавшими обломками уничтоженных ракет повреждены крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также одно частное домовладение. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет", - говорится в сообщении.
08:17 19.11.2025
 
Обломки сбитых ракет ATACMS упали на детский дом в Воронеже

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Обломки сбитых российской ПВО ракет ATACMS, выпущенных Киевом по Воронежу, упали на Воронежский областной геронтологический центра и дом для детей-сирот, а также на одно частное домовладение, жертв и пострадавших нет, сообщили в Минобороны РФ.
Киев предпринял попытку ракетного удара по Воронежу. Все четыре ракеты ATACMS сбила российская ПВО.
"Упавшими обломками уничтоженных ракет повреждены крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также одно частное домовладение. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет", - говорится в сообщении.
