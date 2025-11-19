https://1prime.ru/20251119/vstrecha-864714211.html
Уиткофф отменил встречу с Зеленским, пишут СМИ
Уиткофф отменил встречу с Зеленским, пишут СМИ
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф отложил запланированную поездку в Турцию, где должен был встретиться с Владимиром Зеленским, утверждает американское издание Axios, ссылаясь на украинские и американские источники."Уиткофф должен был встретиться с Владимиром Зеленским в среду в Турции, но отложил свою поездку", — говорится в материале.Глава управления по коммуникациям администрации президента Турции, Бурханеттин Дуран, ранее заявил, что на повестке визита Зеленского в Турцию будет обсуждение процессов переговоров между Россией и Украиной.Турция нацелена на возобновление переговорного процесса между делегациями России и Украины в Стамбуле, однако конкретных деталей пока нет, сообщил ранее турецкий дипломатический источник РИА Новости.Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
