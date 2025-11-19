Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Уиткофф отменил встречу с Зеленским, пишут СМИ - 19.11.2025
Уиткофф отменил встречу с Зеленским, пишут СМИ
общество
украина
стамбул
владимир зеленский
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф отложил запланированную поездку в Турцию, где должен был встретиться с Владимиром Зеленским, утверждает американское издание Axios, ссылаясь на украинские и американские источники."Уиткофф должен был встретиться с Владимиром Зеленским в среду в Турции, но отложил свою поездку", — говорится в материале.Глава управления по коммуникациям администрации президента Турции, Бурханеттин Дуран, ранее заявил, что на повестке визита Зеленского в Турцию будет обсуждение процессов переговоров между Россией и Украиной.Турция нацелена на возобновление переговорного процесса между делегациями России и Украины в Стамбуле, однако конкретных деталей пока нет, сообщил ранее турецкий дипломатический источник РИА Новости.Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
украина
стамбул
общество , украина, стамбул, владимир зеленский
Общество , УКРАИНА, Стамбул, Владимир Зеленский
17:23 19.11.2025
 
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф отложил запланированную поездку в Турцию, где должен был встретиться с Владимиром Зеленским, утверждает американское издание Axios, ссылаясь на украинские и американские источники.
"Уиткофф должен был встретиться с Владимиром Зеленским в среду в Турции, но отложил свою поездку", — говорится в материале.
Глава управления по коммуникациям администрации президента Турции, Бурханеттин Дуран, ранее заявил, что на повестке визита Зеленского в Турцию будет обсуждение процессов переговоров между Россией и Украиной.
Турция нацелена на возобновление переговорного процесса между делегациями России и Украины в Стамбуле, однако конкретных деталей пока нет, сообщил ранее турецкий дипломатический источник РИА Новости.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
ОбществоУКРАИНАСтамбулВладимир Зеленский
 
 
