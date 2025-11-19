https://1prime.ru/20251119/vsu-864680278.html
Священник рассказал, как ВСУ запугивали население Суджи
Священник рассказал, как ВСУ запугивали население Суджи
КУРСК, 19 ноя – ПРАЙМ. Боевики ВСУ включали музыку из фильма ужасов для запугивания населения оккупированной Суджи, рассказал РИА Новости настоятель Свято-Троицкого храма Суджи в Курской области отец Евгений.
"Слышали музыку оттуда, какую-то компьютерную, как в фильме ужасов. Она была компьютерная, без слов... И ничего не поделаешь - окон нет, все выбиты", — поделился священнослужитель.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Проведенная в марте ВС РФ операция "Поток" привела к началу освобождения города Суджа и практически всей части Курской области, захваченной боевиками ВСУ. Разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-й мотострелковой бригады 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" Росгвардии совершили 15-километровый обходной маневр группировки ВСУ в Судже в Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
