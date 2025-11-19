Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Священник рассказал, как ВСУ запугивали население Суджи - 19.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251119/vsu-864680278.html
Священник рассказал, как ВСУ запугивали население Суджи
Священник рассказал, как ВСУ запугивали население Суджи - 19.11.2025, ПРАЙМ
Священник рассказал, как ВСУ запугивали население Суджи
Боевики ВСУ включали музыку из фильма ужасов для запугивания населения оккупированной Суджи, рассказал РИА Новости настоятель Свято-Троицкого храма Суджи в... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T01:47+0300
2025-11-19T01:47+0300
общество
рф
валерий герасимов
владимир путин
всу
вс рф
росгвардия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864680278.jpg?1763506071
КУРСК, 19 ноя – ПРАЙМ. Боевики ВСУ включали музыку из фильма ужасов для запугивания населения оккупированной Суджи, рассказал РИА Новости настоятель Свято-Троицкого храма Суджи в Курской области отец Евгений. "Слышали музыку оттуда, какую-то компьютерную, как в фильме ужасов. Она была компьютерная, без слов... И ничего не поделаешь - окон нет, все выбиты", — поделился священнослужитель. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Проведенная в марте ВС РФ операция "Поток" привела к началу освобождения города Суджа и практически всей части Курской области, захваченной боевиками ВСУ. Разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-й мотострелковой бригады 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" Росгвардии совершили 15-километровый обходной маневр группировки ВСУ в Судже в Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , рф, валерий герасимов, владимир путин, всу, вс рф, росгвардия
Общество , РФ, Валерий Герасимов, Владимир Путин, ВСУ, ВС РФ, Росгвардия
01:47 19.11.2025
 
Священник рассказал, как ВСУ запугивали население Суджи

Священник: ВСУ включали музыку из фильма ужасов для запугивания населения Суджи

Читать Прайм в
Дзен Telegram
КУРСК, 19 ноя – ПРАЙМ. Боевики ВСУ включали музыку из фильма ужасов для запугивания населения оккупированной Суджи, рассказал РИА Новости настоятель Свято-Троицкого храма Суджи в Курской области отец Евгений.
"Слышали музыку оттуда, какую-то компьютерную, как в фильме ужасов. Она была компьютерная, без слов... И ничего не поделаешь - окон нет, все выбиты", — поделился священнослужитель.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Проведенная в марте ВС РФ операция "Поток" привела к началу освобождения города Суджа и практически всей части Курской области, захваченной боевиками ВСУ. Разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-й мотострелковой бригады 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" Росгвардии совершили 15-километровый обходной маневр группировки ВСУ в Судже в Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
 
ОбществоРФВалерий ГерасимовВладимир ПутинВСУВС РФРосгвардия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала