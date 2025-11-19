https://1prime.ru/20251119/vsu-864701732.html
Над Курской и Брянской областями сбили четыре беспилотника ВСУ
2025-11-19T13:26+0300
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Дежурные средства российской ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Курской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ. "19 ноября т.г. с 9.00 мск до 13.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: три БпЛА – над территорией Курской области и один БпЛА – над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Дежурные средства российской ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Курской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ.
"19 ноября т.г. с 9.00 мск до 13.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: три БпЛА – над территорией Курской области и один БпЛА – над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
