Над Курской и Брянской областями сбили четыре беспилотника ВСУ

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Дежурные средства российской ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Курской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ. "19 ноября т.г. с 9.00 мск до 13.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: три БпЛА – над территорией Курской области и один БпЛА – над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.

