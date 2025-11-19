Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Над Курской и Брянской областями сбили четыре беспилотника ВСУ - 19.11.2025
Над Курской и Брянской областями сбили четыре беспилотника ВСУ
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Дежурные средства российской ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Курской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ. "19 ноября т.г. с 9.00 мск до 13.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: три БпЛА – над территорией Курской области и один БпЛА – над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
13:26 19.11.2025
 
Над Курской и Брянской областями сбили четыре беспилотника ВСУ

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Ураган" ЦВО
Боевая работа РСЗО Ураган ЦВО - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Боевая работа РСЗО "Ураган" ЦВО. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Дежурные средства российской ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Курской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ.
"19 ноября т.г. с 9.00 мск до 13.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: три БпЛА – над территорией Курской области и один БпЛА – над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
