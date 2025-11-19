https://1prime.ru/20251119/vyruchka-864692239.html
Выручка "Россетей" за девять месяцев выросла на 18 процентов
бизнес
финансы
андрей рюмин
михаил мишустин
россети
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Выручка компании "Россети" за девять месяцев выросла на 18% - до 1,290 триллиона рублей, говорится в материалах ко встрече главы компании Андрея Рюмина с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. "Группа "Россети" демонстрирует устойчивость и стабильные операционные результаты. По итогам 9 месяцев 2025 года выручка составила порядка 1 290 миллиарда рублей, что на 18% превышает показатель за аналогичный период 2024 года", - сказано в материалах. Там также указывается, что отпуск электроэнергии из сети за девять месяцев 2025 года составил 617 миллиардов кВт.ч, показатель сохраняется на уровне аналогичного периода 2024 года.
