Выручка "Россетей" за девять месяцев выросла на 18 процентов

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Выручка компании "Россети" за девять месяцев выросла на 18% - до 1,290 триллиона рублей, говорится в материалах ко встрече главы компании Андрея Рюмина с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. "Группа "Россети" демонстрирует устойчивость и стабильные операционные результаты. По итогам 9 месяцев 2025 года выручка составила порядка 1 290 миллиарда рублей, что на 18% превышает показатель за аналогичный период 2024 года", - сказано в материалах. Там также указывается, что отпуск электроэнергии из сети за девять месяцев 2025 года составил 617 миллиардов кВт.ч, показатель сохраняется на уровне аналогичного периода 2024 года.

