https://1prime.ru/20251119/yuan-864691058.html

Курс юаня в начале торгов опустился до 11,37 рубля

Курс юаня в начале торгов опустился до 11,37 рубля - 19.11.2025, ПРАЙМ

Курс юаня в начале торгов опустился до 11,37 рубля

Рубль в начале торгов среды символически укрепляется к юаню: курс китайской валюты опускается до 11,37 рубля, следует из данных Московской биржи. | 19.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-19T10:10+0300

2025-11-19T10:10+0300

2025-11-19T10:10+0300

рынок

торги

юань

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/95/841459539_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dffa373002eab2d7e5302ddd93b07709.jpg

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Рубль в начале торгов среды символически укрепляется к юаню: курс китайской валюты опускается до 11,37 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.00 мск снижается на 1 копейку по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 11,37 рубля.

https://1prime.ru/20251118/kurs-864664308.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, юань