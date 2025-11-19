https://1prime.ru/20251119/yuan-864691058.html
Курс юаня в начале торгов опустился до 11,37 рубля
Рубль в начале торгов среды символически укрепляется к юаню: курс китайской валюты опускается до 11,37 рубля, следует из данных Московской биржи. | 19.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Рубль в начале торгов среды символически укрепляется к юаню: курс китайской валюты опускается до 11,37 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.00 мск снижается на 1 копейку по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 11,37 рубля.
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Рубль в начале торгов среды символически укрепляется к юаню: курс китайской валюты опускается до 11,37 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.00 мск снижается на 1 копейку по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 11,37 рубля.
