https://1prime.ru/20251119/yuan-864716224.html
Курс юаня на Мосбирже ощутимо снижается
Курс юаня на Мосбирже ощутимо снижается - 19.11.2025, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже ощутимо снижается
Курс китайской валюты к рублю в среду ощутимо снижается в направлении отметки 11,3 рубля, следует из данных Московской биржи. | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T17:47+0300
2025-11-19T17:47+0300
2025-11-19T17:47+0300
экономика
рынок
торги
рф
сша
наталья ващелюк
риком-траст
ук "первая"
"бкс мир инвестиций"
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624808_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ec81a809345c51f150c7ba32932db5ad.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в среду ощутимо снижается в направлении отметки 11,3 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.34 мск падал на 8 копеек (-0,7%), до 11,3 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,28-11,38 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,71 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,142 против 7,11 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,5%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 80,38 рубля. Рубль на подъеме Юань на Мосбирже в среду заметно снижается в район минимумов с начала ноября. При этом курс китайской валюты уже тестирует уровень поддержки 11,3 рубля. "Вероятно, начало сказываться приближение налогового периода ноября. На рынок вышел крупный продавец валюты", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Ключевыми факторами поддержки национальной валюты остаются высокая ключевая ставка и продолжающееся снижение инфляции, добавляет Валерия Попова из ИК "Риком-траст". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,2% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,29% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.38 мск падала на 2,7%, до 63,2 доллара за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – повышался на 0,3%, до 99,9 пункта. Прогнозы Несмотря на санкции и расширение дисконтов для экспортных цен на российскую нефть, позиции рубля пока существенно не ослабевают, отмечает Наталья Ващелюк из УК "Первая". "Рубль может сохранять относительно сильные позиции благодаря действиям локальных игроков и высоким процентным ставкам", - добавляет она. Несмотря на сезонное повышение спроса на импорт, рублевые сбережения не теряют привлекательности, а альтернативой дорогому кредитованию для некоторых экспортеров остаются продажи валюты на рынке, полагает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Краткосрочно не исключены импульсы снижения курса к 80 рублям за доллар", -добавляет он.
https://1prime.ru/20251119/minfin-864712836.html
рф
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624808_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8576f189f9103ee432f463143d1a6448.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, рф, сша, наталья ващелюк, риком-траст, ук "первая", "бкс мир инвестиций", мосбиржа
Экономика, Рынок, Торги, РФ, США, Наталья Ващелюк, РИКОМ-ТРАСТ, УК "Первая", "БКС Мир инвестиций", Мосбиржа
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в среду ощутимо снижается в направлении отметки 11,3 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.34 мск падал на 8 копеек (-0,7%), до 11,3 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,28-11,38 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,71 рубля.
Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ
составляет 7,142 против 7,11 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,5%.
На внебиржевом рынке доллар котируется по 80,38 рубля.
Юань на Мосбирже в среду заметно снижается в район минимумов с начала ноября. При этом курс китайской валюты уже тестирует уровень поддержки 11,3 рубля.
"Вероятно, начало сказываться приближение налогового периода ноября. На рынок вышел крупный продавец валюты", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций
".
Ключевыми факторами поддержки национальной валюты остаются высокая ключевая ставка и продолжающееся снижение инфляции, добавляет Валерия Попова из ИК "Риком-траст
".
Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,2% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,29% на предыдущих торгах.
Внешние рыночные факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.38 мск падала на 2,7%, до 63,2 доллара за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США
) – повышался на 0,3%, до 99,9 пункта.
Несмотря на санкции и расширение дисконтов для экспортных цен на российскую нефть, позиции рубля пока существенно не ослабевают, отмечает Наталья Ващелюк
из УК "Первая"
.
"Рубль может сохранять относительно сильные позиции благодаря действиям локальных игроков и высоким процентным ставкам", - добавляет она.
Несмотря на сезонное повышение спроса на импорт, рублевые сбережения не теряют привлекательности, а альтернативой дорогому кредитованию для некоторых экспортеров остаются продажи валюты на рынке, полагает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Краткосрочно не исключены импульсы снижения курса к 80 рублям за доллар", -добавляет он.
Минфин разместил ОФЗ на 131,411 миллиардов рублей