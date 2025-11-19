https://1prime.ru/20251119/yuan-864716224.html

Курс юаня на Мосбирже ощутимо снижается

19.11.2025 Курс китайской валюты к рублю в среду ощутимо снижается в направлении отметки 11,3 рубля, следует из данных Московской биржи.

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в среду ощутимо снижается в направлении отметки 11,3 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.34 мск падал на 8 копеек (-0,7%), до 11,3 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,28-11,38 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,71 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,142 против 7,11 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,5%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 80,38 рубля. Рубль на подъеме Юань на Мосбирже в среду заметно снижается в район минимумов с начала ноября. При этом курс китайской валюты уже тестирует уровень поддержки 11,3 рубля. "Вероятно, начало сказываться приближение налогового периода ноября. На рынок вышел крупный продавец валюты", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Ключевыми факторами поддержки национальной валюты остаются высокая ключевая ставка и продолжающееся снижение инфляции, добавляет Валерия Попова из ИК "Риком-траст". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,2% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,29% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.38 мск падала на 2,7%, до 63,2 доллара за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – повышался на 0,3%, до 99,9 пункта. Прогнозы Несмотря на санкции и расширение дисконтов для экспортных цен на российскую нефть, позиции рубля пока существенно не ослабевают, отмечает Наталья Ващелюк из УК "Первая". "Рубль может сохранять относительно сильные позиции благодаря действиям локальных игроков и высоким процентным ставкам", - добавляет она. Несмотря на сезонное повышение спроса на импорт, рублевые сбережения не теряют привлекательности, а альтернативой дорогому кредитованию для некоторых экспортеров остаются продажи валюты на рынке, полагает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Краткосрочно не исключены импульсы снижения курса к 80 рублям за доллар", -добавляет он.

