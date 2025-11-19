Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня на Мосбирже упал за сессию в среду до 11,29 рубля - 19.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251119/yuan-864721019.html
Курс юаня на Мосбирже упал за сессию в среду до 11,29 рубля
Курс юаня на Мосбирже упал за сессию в среду до 11,29 рубля - 19.11.2025, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже упал за сессию в среду до 11,29 рубля
Рубль по итогам торгов среды вырос по отношению к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,29 рубля, следует из данных Московской биржи. | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T19:10+0300
2025-11-19T19:10+0300
экономика
рынок
россия
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_ff77ae9e51e28c379b0db7946db1fc29.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды вырос по отношению к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,29 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 9 копеек, до 11,29 рубля.
https://1prime.ru/20251119/inflyatsiya-864720864.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_52f322f572995356685f7bcc116d46c1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, россия, мосбиржа
Экономика, Рынок, РОССИЯ, Мосбиржа
19:10 19.11.2025
 
Курс юаня на Мосбирже упал за сессию в среду до 11,29 рубля

Курс юаня на Мосбирже в среду остановился на отметке 11,29 рубля

© fotolia.com / Wellford TillerКитайский юань
Китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Китайский юань. Архивное фото
© fotolia.com / Wellford Tiller
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды вырос по отношению к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,29 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 9 копеек, до 11,29 рубля.
Рублевые монеты и купюры - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Инфляция в России на 17 ноября составила 7,12% в годовом выражении
19:07
 
ЭкономикаРынокРОССИЯМосбиржа
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала