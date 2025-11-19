https://1prime.ru/20251119/yuan-864721019.html
Курс юаня на Мосбирже упал за сессию в среду до 11,29 рубля
19.11.2025 Рубль по итогам торгов среды вырос по отношению к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,29 рубля, следует из данных Московской биржи.
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды вырос по отношению к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,29 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 9 копеек, до 11,29 рубля.
