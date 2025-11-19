Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня на Мосбирже ощутимо упал - 19.11.2025
Курс юаня на Мосбирже ощутимо упал
22:13 19.11.2025
 
Курс юаня на Мосбирже ощутимо упал

Курс юаня на Мосбирже опустился ниже отметки 11,3 рублей

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в среду ощутимо упал, опустившись ниже отметки 11,3 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 9 копеек, до 11,29 рубля. Диапазон колебаний юаня составил 11,25-11,38 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,63 рубля.
Рубль на подъеме
Юань на Мосбирже в среду ощутимо падал, достигнув района минимумов с начала ноября. При этом курс китайской валюты протестировал уровень поддержки 11,3 рубля и ушел ниже нее на закрытии сессии.
"Уровень 11,3 рубля за юань не устоял. Факторы поддержки нацвалюты – всплеск геополитического оптимизма и приближающийся налоговый период ноября", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Стоимость нефти к 20.34 мск падала на 2,2%, до 63,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,6%, до 100,1 пункта.
Прогнозы
Ослабление рубля может возобновиться, считает Наталья Ващелюк из УК "Первая".
"Дополнительное давление на котировки рубля в ближайшие месяцы могут оказать последние санкции против нефтяного сектора. На неделе с 17 по 21 ноября курс доллара может находиться в интервале 80-84 рубля, курс юаня – 11,2-11,7 рубля", - оценивает она.
Цена российской нефти марки Urals упала, а дисконт уже превышает 20 долларов за баррель, рассуждает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Поэтому весьма вероятно, что после фискального периода рубль начнет терять позиции с ближайшими целями 82,5 рубля за доллар и 11,6-11,7 рубля за юань. Краткосрочные цели – 80-82 рубля и 11,2-11,5 рубля, соответственно", - добавляет он.
