https://1prime.ru/20251119/yuan-864724095.html

Курс юаня на Мосбирже ощутимо упал

Курс юаня на Мосбирже ощутимо упал - 19.11.2025, ПРАЙМ

Курс юаня на Мосбирже ощутимо упал

Курс китайской валюты к рублю в среду ощутимо упал, опустившись ниже отметки 11,3 рубля, следует из данных Московской биржи. | 19.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-19T22:13+0300

2025-11-19T22:13+0300

2025-11-19T22:13+0300

экономика

рынок

торги

сша

наталья ващелюк

"бкс мир инвестиций"

ук "первая"

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624480_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c71d1c7bddefcd96db4df36b2aa66a97.jpg

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в среду ощутимо упал, опустившись ниже отметки 11,3 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 9 копеек, до 11,29 рубля. Диапазон колебаний юаня составил 11,25-11,38 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,63 рубля. Рубль на подъеме Юань на Мосбирже в среду ощутимо падал, достигнув района минимумов с начала ноября. При этом курс китайской валюты протестировал уровень поддержки 11,3 рубля и ушел ниже нее на закрытии сессии. "Уровень 11,3 рубля за юань не устоял. Факторы поддержки нацвалюты – всплеск геополитического оптимизма и приближающийся налоговый период ноября", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 20.34 мск падала на 2,2%, до 63,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,6%, до 100,1 пункта. Прогнозы Ослабление рубля может возобновиться, считает Наталья Ващелюк из УК "Первая". "Дополнительное давление на котировки рубля в ближайшие месяцы могут оказать последние санкции против нефтяного сектора. На неделе с 17 по 21 ноября курс доллара может находиться в интервале 80-84 рубля, курс юаня – 11,2-11,7 рубля", - оценивает она. Цена российской нефти марки Urals упала, а дисконт уже превышает 20 долларов за баррель, рассуждает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Поэтому весьма вероятно, что после фискального периода рубль начнет терять позиции с ближайшими целями 82,5 рубля за доллар и 11,6-11,7 рубля за юань. Краткосрочные цели – 80-82 рубля и 11,2-11,5 рубля, соответственно", - добавляет он.

https://1prime.ru/20251119/zoloto-864722154.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, сша, наталья ващелюк, "бкс мир инвестиций", ук "первая"