СМИ: Зеленский находится под давлением однопартийцев

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Владимир Зеленский находится под давлением недовольных однопартийцев, которые нацелены добиться отставки главы его офиса Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала в стране, пишет газета Politico со ссылкой на четырех высокопоставленных украинских чиновников. "Владимир Зеленский подвергается сильному давлению с требованием уволить своего влиятельного высокопоставленного советника Андрея Ермака... Хотя предпринимались попытки напрямую связать Ермака с нарастающим коррупционным скандалом, кампания против него также свидетельствует о более широком недовольстве - как внутри оппозиции, так и в партии Зеленского - из-за доминирующего присутствия Ермака в ... офисе (Зеленского - ред.)", - говорится в статье. Газета выделяет вспыхнувший на Украине энергетический скандал в качестве непосредственной точки напряжения. Издание пишет, что политические оппоненты Ермака пытаются напрямую связать его со скандалом, утверждая, что фигурантом в деле о коррупции под псевдонимом "Али-Баба" является либо он, либо один из его подчиненных. Два украинских чиновника сообщили газете, что Зеленский не собирается поддаваться давлению и намерен сохранить Ермака, при этом введя некоторые изменения в правительстве, а также привлечь некоторых оппозиционных фигур, чтобы успокоить всеобщее напряжение. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину. Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.

