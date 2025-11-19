https://1prime.ru/20251119/zelenskiy-864680879.html
В США узнали, когда Зеленский покинет свой пост
В США узнали, когда Зеленский покинет свой пост - 19.11.2025, ПРАЙМ
В США узнали, когда Зеленский покинет свой пост
Если Владимира Зеленского публично обвинят в коррупции, это станет сигналом, что европейские лидеры готовы к его отставке, такое мнение высказал американский... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T02:42+0300
2025-11-19T02:42+0300
2025-11-19T02:42+0300
политика
украина
владимир зеленский
европа
сша
скотт риттер
набу
энергоатом
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Если Владимира Зеленского публично обвинят в коррупции, это станет сигналом, что европейские лидеры готовы к его отставке, такое мнение высказал американский военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала."В связи с раскрытием фактов коррупции на Украине обвинили двух ближайших соратников Зеленского. И если говорить реалистично, то они указывают на Зеленского пальцем. Но пока европейские державы, которые его поддерживают, хотят, чтобы он оставался на своем посту, обвинения в коррупции к нему не прилипнут. <…> А как только прилипнут, вы поймете, что Европа сказала: "Хватит, он уходит", — пояснил эксперт.НАБУ 10 ноября инициировало крупную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. В Telegram-канале ведомства были размещены фотографии обнаруженных в ходе обысков сумок, наполненных иностранной валютой. Точная сумма не была названа.Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По информации издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также провели обыск у бизнесмена Тимура Миндича, которого украинские СМИ часто называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя перед этим спешно перевезли за пределы Украины.Позже НАБУ опубликовало отрывки аудиозаписей переговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. В ведомстве выяснили, что полученные незаконным путем средства легализовывались через офис в центре Киева.
https://1prime.ru/20251118/skandal-864676146.html
украина
европа
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский, европа, сша, скотт риттер, набу, энергоатом
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ЕВРОПА, США, Скотт Риттер, НАБУ, Энергоатом
В США узнали, когда Зеленский покинет свой пост
Риттер: если Зеленского обвинят в коррупции, значит, ЕС решил его сместить
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ.
Если Владимира Зеленского публично обвинят в коррупции, это станет сигналом, что европейские лидеры готовы к его отставке, такое мнение высказал американский военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире
YouTube-канала.
"В связи с раскрытием фактов коррупции на Украине обвинили двух ближайших соратников Зеленского. И если говорить реалистично, то они указывают на Зеленского пальцем. Но пока европейские державы, которые его поддерживают, хотят, чтобы он оставался на своем посту, обвинения в коррупции к нему не прилипнут. <…> А как только прилипнут, вы поймете, что Европа сказала: "Хватит, он уходит", — пояснил эксперт.
НАБУ 10 ноября инициировало крупную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. В Telegram-канале ведомства были размещены фотографии обнаруженных в ходе обысков сумок, наполненных иностранной валютой. Точная сумма не была названа.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По информации издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также провели обыск у бизнесмена Тимура Миндича, которого украинские СМИ часто называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя перед этим спешно перевезли за пределы Украины.
Позже НАБУ опубликовало отрывки аудиозаписей переговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. В ведомстве выяснили, что полученные незаконным путем средства легализовывались через офис в центре Киева.
На Западе рассказали о "кошмаре" Зеленского из-за коррупционного скандала