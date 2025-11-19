Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
02:42 19.11.2025
 
В США узнали, когда Зеленский покинет свой пост

Риттер: если Зеленского обвинят в коррупции, значит, ЕС решил его сместить

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Если Владимира Зеленского публично обвинят в коррупции, это станет сигналом, что европейские лидеры готовы к его отставке, такое мнение высказал американский военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
"В связи с раскрытием фактов коррупции на Украине обвинили двух ближайших соратников Зеленского. И если говорить реалистично, то они указывают на Зеленского пальцем. Но пока европейские державы, которые его поддерживают, хотят, чтобы он оставался на своем посту, обвинения в коррупции к нему не прилипнут. <…> А как только прилипнут, вы поймете, что Европа сказала: "Хватит, он уходит", — пояснил эксперт.
НАБУ 10 ноября инициировало крупную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. В Telegram-канале ведомства были размещены фотографии обнаруженных в ходе обысков сумок, наполненных иностранной валютой. Точная сумма не была названа.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По информации издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также провели обыск у бизнесмена Тимура Миндича, которого украинские СМИ часто называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя перед этим спешно перевезли за пределы Украины.
Позже НАБУ опубликовало отрывки аудиозаписей переговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. В ведомстве выяснили, что полученные незаконным путем средства легализовывались через офис в центре Киева.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
На Западе рассказали о "кошмаре" Зеленского из-за коррупционного скандала
Вчера, 22:56
 
