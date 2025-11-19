https://1prime.ru/20251119/zelenskiy-864694353.html

Зеленский фигурирует в обвинительном заключении по делу Миндича

2025-11-19T11:13+0300

общество

мировая экономика

украина

рф

владимир зеленский

алексей гончаренко

набу

рада

энергоатом

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/46/841314696_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_cbf1578ee11259b033e719dc5be2b27e.jpg

МОСКВА, 19 ноя – ПРАЙМ. Владимир Зеленский фигурирует в обвинительном заключении его соратнику Тимуру Миндичу в деле о коррупции в энергосфере, свидетельствует документ Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), опубликованный депутатом Рады Алексеем Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Ранее Гончаренко* сообщал, что НАБУ предъявило обвинение Миндичу по пяти статьям, в том числе отмывании средств. "Досудебным расследованием установлено, что не позднее января-февраля 2025 года, Миндич Т.М., пользуясь ситуацией, которая сложилась на Украине в период военного положения, наличием дружеских отношений с... Зеленским В.А., связей с действующими и бывшими высшими должностными лицами органов государственной власти и правоохранительных органах, таким образом пользуясь значительным влиянием в государстве, с целью удовлетворения собственных потребностей решил незаконно обогатиться путем организации совершения преступлений в различных сферах экономики Украины", - говорится в обвинительном акте НАБУ. Также в тексте прямо говорится о том, что Миндич осуществлял "преступную деятельность" при содействии тогдашнего министра обороны Рустема Умерова в плане освоения средств минобороны предприятиями Миндича. "В течение 2025 установлены факты преступной деятельности Миндича Т.М. в сфере энергетики путем оказания им влияния на министра энергетики Украины Галушенко Г.В. и в сфере обороны путем осуществления им влияния на министра обороны Украины Умерова Р.Е. Успешная реализация преступной деятельности зависела от поддержки личных связей с руководителями министерств и проведение с ними, другими влиятельными должностными лицами государства, систематических встреч по месту его фактического жительств. Указанная коммуникация обеспечивала Миндичу Т.М. возможность беспрепятственного получения как лично, так и подчиненными ему предприятиями значительных сумм денежных средств при содействии министра обороны Украины Умерова Р.Е., министра энергетики Украины Галущенко Г.В., а также других лиц", - говорится в документе. В обвинительном заключении есть еще один фрагмент связи Зеленского с крупным скандалом. В документе говорится, что бизнесмен оказывал покровительство министру Галущенко в глазах Зеленского с целью контроля финансовых потоков в энергетике и отмывания денег. "В то же время при содействии министра энергетики Украины Галущенко Г.В. Миндичем Т.М. осуществлялся контроль за финансовыми потоками в отрасли энергетики Украины. Галущенко Г.В. в свою очередь получал личную выгоду путем покровительства Миндича Т.М. перед президентом Украины Зеленским В.А. и использования услуг, организованных Миндичем Т.М., по легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем через доверенное лицо, советника министра энергетики Галущенко Г.В. - Миронюка И. M", - говорится в тексте документа. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину. Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенор", "Рокет" и "Карлсон". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

украина

рф

2025

