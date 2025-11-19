https://1prime.ru/20251119/zelenskiy-864698095.html

На Западе рассказали, чего лишился Зеленский из-за коррупционного скандала

МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Угроза для Владимира Зеленского появилась в худшее для Украины время, пишет American Conservative."В условиях, когда война идет все хуже (и, по-видимому, необратимо), угроза общественному доверию к Зеленскому не могла прийти в худшее для Украины время", — говорится в публикации.В материале отмечается, что с провалом антикоррупционной кампании и мирных переговоров с Россией рухнули две основные опоры, из-за которых украинцы голосовали за Зеленского.Коррупционный скандал на УкраинеНАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в украинской энергетике. Агентство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева.Депутат Ирина Геращенко заявила, что Киев на этом фоне может лишиться поддержки Запада.НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранили от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский на прошлой неделе ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.

