На Западе рассказали, чего лишился Зеленский из-за коррупционного скандала
AC: угроза для Зеленского возникла в худшее для Украины время
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Угроза для Владимира Зеленского появилась в худшее для Украины время, пишет American Conservative.
"В условиях, когда война идет все хуже (и, по-видимому, необратимо), угроза общественному доверию к Зеленскому не могла прийти в худшее для Украины время", — говорится в публикации.
В материале отмечается, что с провалом антикоррупционной кампании и мирных переговоров с Россией рухнули две основные опоры, из-за которых украинцы голосовали за Зеленского.
Коррупционный скандал на Украине
НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в украинской энергетике. Агентство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.
По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.
В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева.
Депутат Ирина Геращенко заявила, что Киев на этом фоне может лишиться поддержки Запада.
НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранили от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский на прошлой неделе ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.