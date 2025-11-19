Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе рассказали, чего лишился Зеленский из-за коррупционного скандала - 19.11.2025
На Западе рассказали, чего лишился Зеленский из-за коррупционного скандала
На Западе рассказали, чего лишился Зеленский из-за коррупционного скандала - 19.11.2025, ПРАЙМ
На Западе рассказали, чего лишился Зеленский из-за коррупционного скандала
Угроза для Владимира Зеленского появилась в худшее для Украины время, пишет American Conservative."В условиях, когда война идет все хуже (и, по-видимому,... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T12:36+0300
2025-11-19T12:36+0300
владимир зеленский
украина
запад
киев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Угроза для Владимира Зеленского появилась в худшее для Украины время, пишет American Conservative."В условиях, когда война идет все хуже (и, по-видимому, необратимо), угроза общественному доверию к Зеленскому не могла прийти в худшее для Украины время", — говорится в публикации.В материале отмечается, что с провалом антикоррупционной кампании и мирных переговоров с Россией рухнули две основные опоры, из-за которых украинцы голосовали за Зеленского.Коррупционный скандал на УкраинеНАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в украинской энергетике. Агентство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева.Депутат Ирина Геращенко заявила, что Киев на этом фоне может лишиться поддержки Запада.НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранили от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский на прошлой неделе ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
украина
запад
киев
12:36 19.11.2025
 
На Западе рассказали, чего лишился Зеленский из-за коррупционного скандала

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Угроза для Владимира Зеленского появилась в худшее для Украины время, пишет American Conservative.

"В условиях, когда война идет все хуже (и, по-видимому, необратимо), угроза общественному доверию к Зеленскому не могла прийти в худшее для Украины время", — говорится в публикации.
В материале отмечается, что с провалом антикоррупционной кампании и мирных переговоров с Россией рухнули две основные опоры, из-за которых украинцы голосовали за Зеленского.

Коррупционный скандал на Украине

НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в украинской энергетике. Агентство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.

По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.

В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева.

Депутат Ирина Геращенко заявила, что Киев на этом фоне может лишиться поддержки Запада.
НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранили от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский на прошлой неделе ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
