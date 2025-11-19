https://1prime.ru/20251119/zelenskiy-864713152.html

В США резко высказались о судьбе Зеленского из-за ситуации в зоне СВО

2025-11-19T17:05+0300

МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Киевский режим может не продержаться до конца января из-за сложной ситуации, в которой находятся ВСУ в зоне конфликта, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса."Я буду удивлен, если Украина во главе с Зеленским и его шайкой переживет праздники. Ну, если они и переживут праздники, не думаю, что они продержатся дольше января или февраля", — сказал он.Эксперт отметил, что ситуация для Украины становится критической. По его словам, украинская армия лишена эффективных средств противовоздушной и противоракетной обороны, логистическая система серьезно нарушена, а ключевые стратегические позиции уже утрачены.По данным Минобороны, российские войска за последние сутки освободили населенные пункты Цегельное Харьковской области и Нечаевка Днепропетровской области. Потери ВСУ в живой силе на всех направлениях СВО за сутки составили около 1110 военнослужащих.В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.

