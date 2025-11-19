Золото дорожает в ожидании снижения ставки ФРС США

https://1prime.ru/20251119/zoloto-864688836.html

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Цена золота повышается в среду утром, в то время как участники рынка рассматривают перспективы дальнейшего снижения учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, следует из данных торгов и комментария аналитиков. По состоянию на 8.54 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex повышается на 64,74 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,66%, до 4 093,45 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 1,3% - до 51,18 доллара за унцию. "Ценовая динамика золота несколько замедлилась из-за укрепления доллара США и сомнений относительно сроков следующего снижения учётной ставки ФРС", — заявил агентству Рейтер главный аналитик рынка KCM Trade Тим Уотерер (Tim Waterer). Инвесторы также находятся в ожидании начала публикации американской официальной макростатистики. На четверг запланирована публикация данных о занятости в США за сентябрь. Ожидается, что безработица за отчетный период осталась на уровне августа в 4,3%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 50 тысяч после увеличения на 22 тысячи. Эта макростатистика помимо прочего может дать рынкам также и понимание относительно дальнейших шагов Федрезерва. Следующее заседание регулятора пройдет 9-10 декабря. По данным CME Group 51,1% опрошенных аналитиков прогнозируют сохранение учетной ставки на прежнем уровне в 3,75-4%, остальные – снижение до 3,5-3,75.

