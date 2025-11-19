Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золото дорожает в ожидании снижения ставки ФРС США - 19.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251119/zoloto-864688836.html
Золото дорожает в ожидании снижения ставки ФРС США
Золото дорожает в ожидании снижения ставки ФРС США - 19.11.2025, ПРАЙМ
Золото дорожает в ожидании снижения ставки ФРС США
Цена золота повышается в среду утром, в то время как участники рынка рассматривают перспективы дальнейшего снижения учетной ставки Федеральной резервной... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T09:07+0300
2025-11-19T09:07+0300
рынок
торги
мировая экономика
сша
comex
федрезерв
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/19/763121947_0:0:4500:2532_1920x0_80_0_0_60b5e2c2b0815b0a32564a2aa8c59642.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Цена золота повышается в среду утром, в то время как участники рынка рассматривают перспективы дальнейшего снижения учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, следует из данных торгов и комментария аналитиков. По состоянию на 8.54 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex повышается на 64,74 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,66%, до 4 093,45 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 1,3% - до 51,18 доллара за унцию. "Ценовая динамика золота несколько замедлилась из-за укрепления доллара США и сомнений относительно сроков следующего снижения учётной ставки ФРС", — заявил агентству Рейтер главный аналитик рынка KCM Trade Тим Уотерер (Tim Waterer). Инвесторы также находятся в ожидании начала публикации американской официальной макростатистики. На четверг запланирована публикация данных о занятости в США за сентябрь. Ожидается, что безработица за отчетный период осталась на уровне августа в 4,3%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 50 тысяч после увеличения на 22 тысячи. Эта макростатистика помимо прочего может дать рынкам также и понимание относительно дальнейших шагов Федрезерва. Следующее заседание регулятора пройдет 9-10 декабря. По данным CME Group 51,1% опрошенных аналитиков прогнозируют сохранение учетной ставки на прежнем уровне в 3,75-4%, остальные – снижение до 3,5-3,75.
https://1prime.ru/20251119/rossija-864680671.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/19/763121947_208:0:4208:3000_1920x0_80_0_0_65784a79e013dd7df4b0ce99753632e6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, мировая экономика, сша, comex, федрезерв
Рынок, Торги, Мировая экономика, США, Comex, Федрезерв
09:07 19.11.2025
 
Золото дорожает в ожидании снижения ставки ФРС США

Цена на золото повышается в ожидании снижения ставки ФРС США

© fotolia.com / dimdimichЗолотые слитки
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Золотые слитки. Архивное фото
© fotolia.com / dimdimich
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Цена золота повышается в среду утром, в то время как участники рынка рассматривают перспективы дальнейшего снижения учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, следует из данных торгов и комментария аналитиков.
По состоянию на 8.54 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex повышается на 64,74 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,66%, до 4 093,45 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 1,3% - до 51,18 доллара за унцию.
"Ценовая динамика золота несколько замедлилась из-за укрепления доллара США и сомнений относительно сроков следующего снижения учётной ставки ФРС", — заявил агентству Рейтер главный аналитик рынка KCM Trade Тим Уотерер (Tim Waterer).
Инвесторы также находятся в ожидании начала публикации американской официальной макростатистики. На четверг запланирована публикация данных о занятости в США за сентябрь. Ожидается, что безработица за отчетный период осталась на уровне августа в 4,3%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 50 тысяч после увеличения на 22 тысячи.
Эта макростатистика помимо прочего может дать рынкам также и понимание относительно дальнейших шагов Федрезерва. Следующее заседание регулятора пройдет 9-10 декабря. По данным CME Group 51,1% опрошенных аналитиков прогнозируют сохранение учетной ставки на прежнем уровне в 3,75-4%, остальные – снижение до 3,5-3,75.
Россия увеличила импорт золота из Казахстана
02:18
 
РынокТоргиМировая экономикаСШАComexФедрезерв
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала