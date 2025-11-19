Золото растет в среду вечером
Золото дорожает на фоне оценок перспектив снижения ставки ФРС
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду вечером, свидетельствуют данные торгов. Аналитики отмечают, что на рынках наблюдается "нервозность" на фоне оценок перспектив дальнейшего снижения ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США.
По состоянию на 19.34 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 10,81 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,26%, - до 4 078,34 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,74% - до 50,893 доллара за унцию.
"Сейчас на рынке наблюдается уход в защитные активы... на фондовом рынке чувствуется нервозность", - приводит агентство Рейтер мнение стратега RJO Futures Боба Хаберкорна (Bob Haberkorn).
Инвесторы находятся в ожидании начала публикации американской официальной макростатистики. На четверг запланирована публикация данных о занятости в США за сентябрь. Ожидается, что безработица за отчетный период осталась на уровне августа в 4,3%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 50 тысяч после увеличения на 22 тысячи.
Эта макростатистика помимо прочего может дать рынкам также и понимание относительно дальнейших шагов Федрезерва. Следующее заседание регулятора пройдет 9-10 декабря. По данным CME Group 51,1% опрошенных аналитиков прогнозируют сохранение учетной ставки на прежнем уровне в 3,75-4%, остальные – снижение до 3,5-3,75.