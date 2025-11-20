https://1prime.ru/20251120/aeroekspress-864731894.html
У "Аэроэкспресса" нет проблем с обслуживанием швейцарских поездов
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Серьезных проблем с обслуживанием парка швейцарских поездов ЭШ2 у компании "Аэроэкспресс" нет, поскольку порядка 90% расходных материалов - отечественного производства, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор компании Андрей Акимов. "Серьезных проблем с обслуживанием двухэтажных поездов сегодня нет: порядка 90% расходных материалов - отечественного производства. Причем на эту схему мы вышли еще несколько лет назад, и уже успели убедиться, что использование российских аналогов на качество не влияет", - говорит Акимов. Компания "Аэроэкспресс" в 2013 году заключила контракт со швейцарским Stadler на поставку 118 двухэтажных вагонов, однако из-за валютных сложностей договор пересмотрели. Так, в итоге планировалось купить 62 вагона или 11 составов. Сейчас в парке "Аэроэкспресса" насчитывается 11 двухэтажных поездов производства Stadler. "Благодаря государственной поддержке и программам импортозамещения смогли выстроить устойчивую модель поставок", - пояснил Акимов. Электропоезда "Штадлер" второго типа (ЭШ2) относятся к серии двухэтажных составов, произведенных швейцарской компанией Stadler, и отличаются от большинства европейских аналогов увеличенными габаритами для курсирования по колее шириной 1520 мм (в Европе - 1435 мм). "Аэроэкспресс" основан в 2005 году. Компания перевозит пассажиров на поездах и автобусах между Москвой и аэропортами "Домодедово" и "Шереметьево". "Аэроэкспресс" эксплуатирует 11 двухэтажных поездов и семь одноэтажных составов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
