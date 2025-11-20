https://1prime.ru/20251120/aeroekspress-864733422.html

"Аэроэкспресс" в 2026 году введет ассистента в мобильное приложение

"Аэроэкспресс" в 2026 году введет ассистента в мобильное приложение

2025-11-20T03:36+0300

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Компания "Аэроэкспресс" планирует в следующем году ввести ассистента на базе искусственного интеллекта в мобильное приложение для помощи пассажирам в покупке билета, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор "Аэроэкспресса" Андрей Акимов. "Что касается нововведений. В 2026 году планируем внедрить AI-ассистента в мобильное приложение "Аэроэкспресс" - запустить умного помощника, который быстро сформирует справку о нас, покажет расписание, предложит оптимальный тариф и поможет купить билет", - сказал глава компании. По его словам, у ИИ-помощника будет функция распознавания речи: пассажир сможет проговорить свой запрос, например, на покупку билета на экспресс-автобус в "Шереметьево", а приложение само пройдет все этапы оформления, останется лишь подтвердить удобный способ оплаты. "По сути, билет можно будет купить в одно касание. Также пассажиры смогут оставлять обращения в компанию, что позволит разгрузить форму обратной связи", - сказал Акимов. Сейчас компания активно применяет технологии, в том числе с 2023 года пассажиры аэроэкспрессов в столичные аэропорты могут оплачивать проезд по биометрии. Сервис доступен на железнодорожных маршрутах в "Шереметьево" и "Домодедово". Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

бизнес, аэроэкспресс, аэропорт шереметьево, аэропорт домодедово