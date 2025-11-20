https://1prime.ru/20251120/akimov-864735571.html

Акимов рассказал о требованиях к водителям экспресс-автобусов

Акимов рассказал о требованиях к водителям экспресс-автобусов

2025-11-20T05:25+0300

бизнес

россия

москва

аэропорт домодедово

аэропорт шереметьево

аэроэкспресс

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Более ста водителей задействованы в перевозке пассажиров на экспресс-автобусах в столичные аэропорты "Домодедово" и "Шереметьево", каждый должен иметь опыт не менее трех лет, а также соответствие строгим медицинским требованиям, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор "Аэроэкспресса" Андрей Акимов. "К водителям экспресс-автобусов мы предъявляем серьезные требования: не менее трех лет опыта вождения автобусов большой вместимости, знание технического устройства транспортных средств и правил дорожного движения, строгое соответствие медицинским требованиям. По каждому водителю, а их у нас 108, ведем статистику по вождению, штрафам, взаимодействию с пассажирами", - сказал Акимов. Он добавил, что водители регулярно проходят сезонные инструктажи со всем водительским составом, при необходимости – дополнительные. Экспресс-автобусы начали курсировать в 2019 году сперва в "Шереметьево", а затем и в "Домодедово". "Аэроэкспресс" основан в 2005 году. Компания перевозит пассажиров на поездах и автобусах между Москвой и аэропортами "Домодедово" и "Шереметьево". "Аэроэкспресс" эксплуатирует 11 двухэтажных поездов и семь одноэтажных составов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

москва

2025

