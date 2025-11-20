https://1prime.ru/20251120/aktsii-864739929.html

"Дом.РФ" установил цену размещения акций на Московской бирже

2025-11-20T09:21+0300

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Компания "Дом.РФ" установила цену размещения акций в рамках первичного публичного размещения (IPO) акций на Московской бирже в размере 1 750 руб за акцию, говорится в сообщении компании. Заявки инвесторов на участие в IPO "Дом.РФ" собирал 14-19 ноября. Ценовой диапазон был установлен на уровне от 1 650 до 1 750 рублей за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании от 267 до 283 миллиардов рублей, без учета средств, которые планируется привлечь в рамках IPO. Первоначально компания сообщала, что объем размещения, предлагаемый рыночным инвесторам, составит не менее 20 миллиардов рублей. В ходе сбора заявок инвесторов компания уточнила объем предложения в рамках IPO, заявив, что намерена привлечь 25 миллиардов рублей.

