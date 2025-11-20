"Т-Технологии" планируют выкупить до пяти процентов собственных акций

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-11-20T10:15+0300
2025-11-20T10:15+0300
акции
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860911493_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_f785cf48bdf6123ed782e55dbab8fdcd.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. "Т-Технологии" планируют в рамках программы мотивации сотрудников выкупить до 5% собственных акций до конца 2026 года, следует из материалов компании. "Совет директоров группы инициировал новую программу выкупа с рынка до 5% акций Т, которая действует до конца 2026 года", - говорится в сообщении. "Программа будет действовать до конца 2026 года или до достижения указанного максимального количества приобретаемых акций, если действие программы не будет продлено или прекращено раньше", - сообщает компания, добавив, что выкуп акций с рынка может быть ускорен в случае значительных отклонений текущей капитализации от реальной стоимости бизнеса группы. "Приобретенные в рамках программы акции группа планирует направить на программу мотивации сотрудников. Сейчас в программе долгосрочной мотивации участвует более 1000 сотрудников Т, компания планирует расширить количество участников до 1500 сотрудников в ближайшие несколько лет", - говорится в сообщении.
2025
Новости
акции, бизнес
Акции, Бизнес
10:15 20.11.2025
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСотрудник в офисе московской биржи
Сотрудник в офисе московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Сотрудник в офисе московской биржи. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. "Т-Технологии" планируют в рамках программы мотивации сотрудников выкупить до 5% собственных акций до конца 2026 года, следует из материалов компании.
"Совет директоров группы инициировал новую программу выкупа с рынка до 5% акций Т, которая действует до конца 2026 года", - говорится в сообщении.
"Программа будет действовать до конца 2026 года или до достижения указанного максимального количества приобретаемых акций, если действие программы не будет продлено или прекращено раньше", - сообщает компания, добавив, что выкуп акций с рынка может быть ускорен в случае значительных отклонений текущей капитализации от реальной стоимости бизнеса группы.
"Приобретенные в рамках программы акции группа планирует направить на программу мотивации сотрудников. Сейчас в программе долгосрочной мотивации участвует более 1000 сотрудников Т, компания планирует расширить количество участников до 1500 сотрудников в ближайшие несколько лет", - говорится в сообщении.
 
