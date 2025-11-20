https://1prime.ru/20251120/aktsii-864741882.html

"Т-Технологии" планируют выкупить до пяти процентов собственных акций

2025-11-20T10:15+0300

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. "Т-Технологии" планируют в рамках программы мотивации сотрудников выкупить до 5% собственных акций до конца 2026 года, следует из материалов компании. "Совет директоров группы инициировал новую программу выкупа с рынка до 5% акций Т, которая действует до конца 2026 года", - говорится в сообщении. "Программа будет действовать до конца 2026 года или до достижения указанного максимального количества приобретаемых акций, если действие программы не будет продлено или прекращено раньше", - сообщает компания, добавив, что выкуп акций с рынка может быть ускорен в случае значительных отклонений текущей капитализации от реальной стоимости бизнеса группы. "Приобретенные в рамках программы акции группа планирует направить на программу мотивации сотрудников. Сейчас в программе долгосрочной мотивации участвует более 1000 сотрудников Т, компания планирует расширить количество участников до 1500 сотрудников в ближайшие несколько лет", - говорится в сообщении.

акции, бизнес