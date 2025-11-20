https://1prime.ru/20251120/aktsii-864760183.html
Акции "Дом.РФ" в начале вторичных торгов котируются выше уровня IPO
2025-11-20T16:29+0300
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Акции "Дом.РФ" в ходе первых минут вторичных торгов котируются выше уровня цены первичного размещения (IPO) на 0,6-1,7%, следует из данных Московской биржи. "Дом.РФ" в ходе IPO разместил акции на 31,7 миллиарда рублей. При цене размещения в 1750 рублей за акцию капитализация компании составляет около 283 миллиарда рублей, а с учетом привлеченных в рамках IPO средств – около 315 миллиардов. К 16.17 мск акции стоили 1761 рубля (+0,6% к цене IPO). Диапазон первых минут колебаний цены составляет 1760-1780 рублей, объем – уже около 1,6 миллиарда рублей.
