Российский рынок акций закрылся снижением на 0,67%

Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга снизился на 0,67%, следует из данных Московской биржи. | 20.11.2025, ПРАЙМ

рынок

акции

торги

мосбиржа

ртс

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга снизился на 0,67%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,67% - до 2628,31 пункта, индекс Мосбиржи в юанях повысился на 0,09% - до 1083,02 пункта, долларовый РТС – снизился на 0,41%, до 1025,58 пункта.

рынок, акции, торги, мосбиржа, ртс