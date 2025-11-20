Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций умеренно снизился в рамках коррекции - 20.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251120/aktsii-864769260.html
Российский рынок акций умеренно снизился в рамках коррекции
Российский рынок акций умеренно снизился в рамках коррекции - 20.11.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций умеренно снизился в рамках коррекции
Российский рынок акций умеренно снизился в рамках коррекции после сильного роста предыдущих двух дней выше 2600 пунктов по главному индексу, следует из данных... | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T19:57+0300
2025-11-20T19:57+0300
рынок
торги
сша
елена кожухова
мосбиржа
ртс
"бкс мир инвестиций"
финансы
россия
акции
https://cdnn.1prime.ru/img/84056/04/840560443_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f985ac6f50711927891321b69914b394.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций умеренно снизился в рамках коррекции после сильного роста предыдущих двух дней выше 2600 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,67% - до 2628,31 пункта, индекс Мосбиржи в юанях повысился на 0,09% - до 1083,02 пункта, долларовый РТС – снизился на 0,41%, до 1025,58 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. КОРРЕКЦИЯ Российский рынок акций в основную сессию четверга колебался преимущественно в минусе, оставаясь тем не менее выше ключевого уровня 2600 пунктов по индексу Мосбиржи, на который он подскочил в результате сильного роста предыдущих двух дней. Эту отметку индикатор удержал до закрытия сессии. "Индекс Мосбиржи сегодня в основном умеренно корректировался вниз, что было вполне ожидаемо после взлета на 5,2% за два предыдущих дня и подхода к сопротивлению у отметки 2660 пунктов. На рынке ждут официальных заявлений и конкретики по поводу предложенного США мирного плана по урегулированию украинского конфликта", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже подешевели бумаги "Фосагро" (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (-1,5%), "Мосэнерго" (-1,3%), "Алросы" (-1,1%). Подорожали бумаги ПИКа (+1,2%), НЛМК (+1,5%), "Аэрофлота" (+1,4%), префы "Транснефти" (+1,6%). Стоимость нефти к 19.43 мск повышалась на 0,1% до 63,6 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,1% до 100,2 пункта. ПРОГНОЗЫ Индексы Мосбиржи и РТС к завершению сессии находились ниже сопротивлений 2650 пунктов и 1030 пунктов соответственно, не получив конкретики в отношении возможного плана мирного урегулирования по Украине, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Уверенности в одобрении плана Украиной и ЕС в случае его представления также нет, что сдерживает покупки, хотя рынок в целом готов пойти выше", - добавляет она. В конце недели рынок продолжит чутко реагировать на поступающие геополитические новости, волатильность сохранится, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Прогноз по индексу Мосбиржи на завтра – 2550-2700 пунктов", - добавляет он.
https://1prime.ru/20251120/indeks-864765790.html
https://1prime.ru/20251120/gosduma-864767562.html
https://1prime.ru/20251120/vtb-864748470.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84056/04/840560443_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b66cd25127fbad4f643627c4174dac53.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша, елена кожухова, мосбиржа, ртс, "бкс мир инвестиций", финансы, россия, акции
Рынок, Торги, США, Елена Кожухова, Мосбиржа, РТС, "БКС Мир инвестиций", Финансы, РОССИЯ, Акции
19:57 20.11.2025
 
Российский рынок акций умеренно снизился в рамках коррекции

Российский рынок акций снизился после сильного роста предыдущих двух дней

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Московская биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций умеренно снизился в рамках коррекции после сильного роста предыдущих двух дней выше 2600 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,67% - до 2628,31 пункта, индекс Мосбиржи в юанях повысился на 0,09% - до 1083,02 пункта, долларовый РТС – снизился на 0,41%, до 1025,58 пункта.
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Фондовые индексы США растут на взлете акций техсектора
18:25
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.
КОРРЕКЦИЯ
Российский рынок акций в основную сессию четверга колебался преимущественно в минусе, оставаясь тем не менее выше ключевого уровня 2600 пунктов по индексу Мосбиржи, на который он подскочил в результате сильного роста предыдущих двух дней. Эту отметку индикатор удержал до закрытия сессии.
"Индекс Мосбиржи сегодня в основном умеренно корректировался вниз, что было вполне ожидаемо после взлета на 5,2% за два предыдущих дня и подхода к сопротивлению у отметки 2660 пунктов. На рынке ждут официальных заявлений и конкретики по поводу предложенного США мирного плана по урегулированию украинского конфликта", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
В частности, на Мосбирже подешевели бумаги "Фосагро" (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (-1,5%), "Мосэнерго" (-1,3%), "Алросы" (-1,1%). Подорожали бумаги ПИКа (+1,2%), НЛМК (+1,5%), "Аэрофлота" (+1,4%), префы "Транснефти" (+1,6%).
Стоимость нефти к 19.43 мск повышалась на 0,1% до 63,6 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,1% до 100,2 пункта.
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Госдума приняла закон по дивидендам держателям депозитарных расписок
19:16
ПРОГНОЗЫ
Индексы Мосбиржи и РТС к завершению сессии находились ниже сопротивлений 2650 пунктов и 1030 пунктов соответственно, не получив конкретики в отношении возможного плана мирного урегулирования по Украине, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"Уверенности в одобрении плана Украиной и ЕС в случае его представления также нет, что сдерживает покупки, хотя рынок в целом готов пойти выше", - добавляет она.
В конце недели рынок продолжит чутко реагировать на поступающие геополитические новости, волатильность сохранится, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Прогноз по индексу Мосбиржи на завтра – 2550-2700 пунктов", - добавляет он.
Банк Дом.РФ
ВТБ: размещение акций "Дом.РФ" стало крупнейшим в России с 2021 года
12:39
 
РынокТоргиСШАЕлена КожуховаМосбиржаРТС"БКС Мир инвестиций"ФинансыРОССИЯАкции
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала