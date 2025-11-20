https://1prime.ru/20251120/aktsii-864769260.html

Российский рынок акций умеренно снизился в рамках коррекции

2025-11-20T19:57+0300

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций умеренно снизился в рамках коррекции после сильного роста предыдущих двух дней выше 2600 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,67% - до 2628,31 пункта, индекс Мосбиржи в юанях повысился на 0,09% - до 1083,02 пункта, долларовый РТС – снизился на 0,41%, до 1025,58 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. КОРРЕКЦИЯ Российский рынок акций в основную сессию четверга колебался преимущественно в минусе, оставаясь тем не менее выше ключевого уровня 2600 пунктов по индексу Мосбиржи, на который он подскочил в результате сильного роста предыдущих двух дней. Эту отметку индикатор удержал до закрытия сессии. "Индекс Мосбиржи сегодня в основном умеренно корректировался вниз, что было вполне ожидаемо после взлета на 5,2% за два предыдущих дня и подхода к сопротивлению у отметки 2660 пунктов. На рынке ждут официальных заявлений и конкретики по поводу предложенного США мирного плана по урегулированию украинского конфликта", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже подешевели бумаги "Фосагро" (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (-1,5%), "Мосэнерго" (-1,3%), "Алросы" (-1,1%). Подорожали бумаги ПИКа (+1,2%), НЛМК (+1,5%), "Аэрофлота" (+1,4%), префы "Транснефти" (+1,6%). Стоимость нефти к 19.43 мск повышалась на 0,1% до 63,6 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,1% до 100,2 пункта. ПРОГНОЗЫ Индексы Мосбиржи и РТС к завершению сессии находились ниже сопротивлений 2650 пунктов и 1030 пунктов соответственно, не получив конкретики в отношении возможного плана мирного урегулирования по Украине, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Уверенности в одобрении плана Украиной и ЕС в случае его представления также нет, что сдерживает покупки, хотя рынок в целом готов пойти выше", - добавляет она. В конце недели рынок продолжит чутко реагировать на поступающие геополитические новости, волатильность сохранится, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Прогноз по индексу Мосбиржи на завтра – 2550-2700 пунктов", - добавляет он.

