Глава МИД Ирана прокомментировал резолюцию МАГАТЭ - 20.11.2025
Глава МИД Ирана прокомментировал резолюцию МАГАТЭ
Глава МИД Ирана прокомментировал резолюцию МАГАТЭ - 20.11.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Ирана прокомментировал резолюцию МАГАТЭ
Новая резолюция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) нанесет вред кооперации агентства с исламской республикой, она также подрывает авторитет и... | 20.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-20T16:08+0300
2025-11-20T16:08+0300
ТЕГЕРАН, 20 ноя – ПРАЙМ. Новая резолюция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) нанесет вред кооперации агентства с исламской республикой, она также подрывает авторитет и независимость международной организации, заявил в четверг глава МИД Ирана Аббас Аракчи. "Эти страны (США, Великобритания, Франция, Германия - ред.) этим шагом и игнорированием доброй воли и взаимодействия Ирана (с МАГАТЭ) подрывают авторитет и независимость агентства, (этот шаг) приведет к нарушению процесса взаимодействия и сотрудничества Ирана с агентством", - сказал Аракчи, его слова приводятся в Telegram-канале МИД Ирана. Он также добавил, что Иран 20 ноября формально уведомил МАГАТЭ об окончании действия Каирского соглашения с агентством, заключенном в сентябре.
16:08 20.11.2025
 
Глава МИД Ирана прокомментировал резолюцию МАГАТЭ

Аракчи: резолюция МАГАТЭ по Ирану нанесет вред кооперации агентства с Тегераном

ТЕГЕРАН, 20 ноя – ПРАЙМ. Новая резолюция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) нанесет вред кооперации агентства с исламской республикой, она также подрывает авторитет и независимость международной организации, заявил в четверг глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Эти страны (США, Великобритания, Франция, Германия - ред.) этим шагом и игнорированием доброй воли и взаимодействия ИранаМАГАТЭ) подрывают авторитет и независимость агентства, (этот шаг) приведет к нарушению процесса взаимодействия и сотрудничества Ирана с агентством", - сказал Аракчи, его слова приводятся в Telegram-канале МИД Ирана.
Он также добавил, что Иран 20 ноября формально уведомил МАГАТЭ об окончании действия Каирского соглашения с агентством, заключенном в сентябре.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2025
В Иране нет незадекларированных ядерных объектов, заявил Аракчи
16 ноября, 14:22
16 ноября, 14:22
 
ИРАН, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Аббас Аракчи, МАГАТЭ, МИД, энергетика
 
 
