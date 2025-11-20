https://1prime.ru/20251120/arakchi-864759286.html
Глава МИД Ирана прокомментировал резолюцию МАГАТЭ
Глава МИД Ирана прокомментировал резолюцию МАГАТЭ - 20.11.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Ирана прокомментировал резолюцию МАГАТЭ
20.11.2025
ТЕГЕРАН, 20 ноя – ПРАЙМ. Новая резолюция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) нанесет вред кооперации агентства с исламской республикой, она также подрывает авторитет и независимость международной организации, заявил в четверг глава МИД Ирана Аббас Аракчи. "Эти страны (США, Великобритания, Франция, Германия - ред.) этим шагом и игнорированием доброй воли и взаимодействия Ирана (с МАГАТЭ) подрывают авторитет и независимость агентства, (этот шаг) приведет к нарушению процесса взаимодействия и сотрудничества Ирана с агентством", - сказал Аракчи, его слова приводятся в Telegram-канале МИД Ирана. Он также добавил, что Иран 20 ноября формально уведомил МАГАТЭ об окончании действия Каирского соглашения с агентством, заключенном в сентябре.
